إعادة تمويل مشروع محطات براكة للطاقة النووية

حقّقت «شركة براكة الأولى»، التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، إنجازاً مهماً تمثل في إتمام عملية إعادة تمويل محطات براكة للطاقة النووية، بالتعاون مع مؤسسات مالية إماراتية.

وأعادت «شركة براكة الأولى»، المسؤولة عن الجوانب المالية والتجارية لمحطات براكة، تمويل الرصيد المستحق بالكامل، بموجب تسهيلات القرض من بنك التصدير والاستيراد الكوري، الذي يعد وكالة ائتمان الصادرات في جمهورية كوريا، والتي تم الالتزام بها في عام 2016، وتخص إنشاء وتطوير محطات براكة.

وتمت عملية إعادة تمويل تسهيلات قروض البنك الكوري، من خلال تسهيلات قرض جديد يموله اثنان من البنوك الإماراتية، هما بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، ما يسلط الضوء على الثقة الكبيرة بمشروع محطات براكة، فضلاً عن عائدات المحطات الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات، إلى جانب ما تحقق من العائدات الخاصة بتطوير سلسلة الإمداد المحلية، وتوفير آلاف فرص العمل لمواطني الدولة.

وتبرز عملية إعادة التمويل التقدم المتواصل في مسيرة تطوير محطات براكة من خلال التشغيل التجاري لثلاث من محطات براكة، التي تنتج الكهرباء الصديقة للبيئة لدولة الإمارات على نحو تجاري وعلى مدار الساعة، بينما بدأت المحطة الرابعة حديثاً مرحلة الاستعدادات التشغيلية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي: «يعد نجاح شركة براكة الأولى في إتمام عملية تمويل محطات براكة، خطوة مهمة في مسيرة تطوير هذا المشروع الذي أصبح ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في دولة الإمارات، إلى جانب كونه نموذجاً مرجعياً جديداً للعالم، فيما يخص تطوير مشروعات الطاقة النووية، وهو ما يسلط الضوء على أن مشروعات الطاقة النووية الجديدة مثل محطات براكة، قابلة للتمويل، ويمكن إنجازها في الوقت المناسب، مع مواصلة الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة».

وأضاف: «نحن فخورون بمشاركة اثنين من أكبر البنوك في دولة الإمارات في توفير التمويل للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، الأمر الذي يؤكد العائدات طويلة المدى لمحطات براكة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في الدولة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة براكة الأولى»، ناصر الناصري: «نثمن الدور الذي قام به بنك التصدير والاستيراد الكوري خلال مرحلة تطوير محطات براكة. وبينما ننتقل الآن إلى المرحلة التالية والتشغيل الكامل، نفخر بالثقة التي تحظى بها محطات براكة والتي تظهر جلياً بهذا الاستثمار الجديد من بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول»