«مجموعة الإمارات» تكثف جهود التوظيف على مستوى العالم

أعلنت «مجموعة الإمارات» أنها تضع الأساس لمرحلة نمو كبيرة ومتواصلة مستقبلاً بجهود ضخمة لتوظيف أفضل العقول والمواهب على مستوى العالم عبر 180 دوراً فريداً.

وأفادت المجموعة في بيان بأنها تتطلع إلى اختيار أفراد طاقم الطائرة والطيارين والمهندسين ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات ووكلاء خدمة المتعاملين في كل من «طيران الإمارات» و«دناتا».

وأكدت «مجموعة الإمارات» أنه على الرغم من ظروف سوق العمل الصعبة على مستوى العالم، فإنها اختتمت سنتها المالية في 31 من مارس بأكثر من 102 ألف موظف، بعد أن استقبلت 17 ألفاً و160 موظفاً في أدوار مختلفة على مدار السنة.

جهة مفضلة

وقال نائب رئيس أول للموارد البشرية في «مجموعة الإمارات»، أوليفيه غرومان: «راكمت (مجموعة الإمارات) سمعة مجليّة كجهة عمل مفضلة وكقوة رائدة في مجال الطيران. ويتطلع الناس للمشاركة في قصة نمو المجموعة وطموحاتها، إضافة إلى العمل والعيش في دبي، التي تعد واحدة من أكثر مدن العالم أماناً وتنوعاً ثقافياً وديناميكية».

وأضاف: «تلقينا خلال السنة المالية الماضية نحو 2.7 مليون طلب على مستوى العالم لأدوار عبر المؤسسة. ونحن نستخدم أحدث التقنيات، مثل التقييمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وأنظمة التوظيف الأخرى من الدرجة الأولى، لحصر المرشحين في قوائم مختصرة، والاختيار والرد بأكثر الطرق كفاءة وفعالية، ذلك أن تركيزنا ينصب على توظيف أفضل المواهب، وأذكى العقول، والأكثر ملاءمة للأدوار المختلفة التي تدعم وتدفع نمونا وتوسعنا في المستقبل».

حملات توظيف

ووفقاً لـ«مجموعة الإمارات»، تتزامن أحدث حملات توظيف أفراد طاقم الطائرة والطيارين، مع أكثر الأوقات إثارة في تاريخ «طيران الإمارات»، بعد عام من النتائج المالية القياسية، وحصة الأرباح واستمرار النمو وتوسيع الشبكة، والبدء في استلام الأسطول الجديد من طائرات «إيرباص A350»، و«بوينغ 777X» اعتباراً من عام 2024، وازدهار سوق السفر والآفاق الإيجابية بشكل عام.

طاقم الطائرة

وتنظم «طيران الإمارات» أياماً مفتوحة وفعاليات بالدعوة فقط، تغطي مئات المدن عبر القارات الست على مدار العام، بحثاً عن أفضل الكفاءات لتزويد المتعاملين بتجربة متميّزة على متن الطائرة.

وبحسب بيان المجموعة، فقد جرى التخطيط لعملية التوظيف بعناية، بحيث تكتمل في غضون يوم واحد، والاتصال بالمرشحين في غضون 48 ساعة من التقييم.

ويمثل مجتمع طاقم الضيافة في «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم، أفراداً من أكثر من 140 جنسية، يتحدثون 130 لغة، ويقدمون خدمات متميّزة، ودعت الناقلة المتقدمين إلى تصفح تقويم أحداث التوظيف، وعرض المزايا، ومعايير الأهلية.

الطيارون

وبحسب بيان المجموعة، تنظم «طيران الإمارات» سلسلة أيام مفتوحة لتوظيف طيارين في المملكة المتحدة وإيرلندا- دبلن، ومانشستر، ولندن غاتويك، ولندن ستانستيد، وذلك في أغسطس المقبل، بعد اختتام حملات التوظيف بنجاح في بودابست، ومدريد، ولشبونة، في يونيو الماضي. ومن المقرر عقد جلسة معلومات عبر الإنترنت في 19 يوليو الجاري في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت دبي.

ويعمل طيارو «طيران الإمارات» على قيادة واحد من أحدث الأساطيل وأكثرها تطوراً في العالم، يتكون من 260 طائرة «إيرباص A380»، و«بوينغ»777، ويخدم نحو 150 وجهة في قارات العالم الست. ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنها استقبلت منذ عام 2022 أكثر من 900 طيار جديد في برامج التوظيف الثلاثة: «قباطنة الالتحاق المباشر»، والقيادة المعجلة، والضباط الأوائل.

475 وظيفة هندسية وفنية

تخطط «الإمارات للهندسة» لتنظيم أيام مفتوحة في أستراليا وكندا والبرازيل وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة في يوليو الجاري وأغسطس المقبل. ومع تشغيل أسطول مكون من 260 طائرة ذات جسم عريض في الأسطول، وأكبر برنامج تحديث في صناعة الطيران يجري تنفيذه محلياً، وقرب انضمام طائرات «A350» و«777X» إلى الأسطول، فإن «طيران الإمارات» تعمل لاستقطاب 75 فنياً متخصصاً، وأكثر من 400 وظيفة في هندسة صيانة الطائرات وأدوار الدعم الهندسي.

400 متخصص تكنولوجي

تهدف «مجموعة الإمارات» إلى توظيف أكثر من 400 متخصص في تكنولوجيا المعلومات من ذوي المهارات المناسبة لمجموعة من الأدوار في هندسة البرمجيات وDevOps، والسحابة المختلطة، والتسليم السريع، وإدارة المنتجات التقنية، ومقر العمل الرقمي، والأمن السيبراني، وهندسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وإدارة الخدمات.

مزايا للموظفين

تقدم «مجموعة الإمارات» سلسلة من المزايا المصممة للموظفين وعائلاتهم، بما في ذلك تذاكر الطيران المخفضة للموظفين والعائلة والأصدقاء، ورواتب مجزية معفاة من الضرائب، وبدلات الإقامة والنقل، والتأمين على الحياة، والتغطية الطبية، والمكافآت المالية. وتقدم بطاقة الإمارات البلاتينية للموظفين آلاف العروض الحصرية والامتيازات من مئات العلامات التجارية للبيع بالتجزئة والترفيه والخدمات والضيافة في الدولة والعالم.

دوام كامل أو جزئي

تعمل «مجموعة الإمارات» على استقطاب أفراد مميزين، سيحصلون على تدريب مكثف قبل الانضمام إلى دائرة خدمات المطار في «طيران الإمارات» أو «دناتا»، أو خدمة «مرحبا»، أو مراكز الاتصال.

ويمكن لأولئك الذين يشغلون مناصب خدمة المتعاملين، العمل إما في وظائف بدوام كامل أو جزئي.

وتعمل «مجموعة الإمارات» على توظيف كفاءات في جميع الدوائر والأقسام، بما في ذلك «دناتا» و«الإمارات للشحن الجوي» وخدمات المطار، داعية إلى زيارة www.emirate sgroupcareers.com للاطلاع على التحديثات.