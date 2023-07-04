«أدنوك للغاز» ترسي عقوداً بـ 5 مليارات درهم

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، أمس، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 1.34 مليار دولار أميركي (خمسة مليارات درهم) لإنشاء خط أنابيب جديد، لنقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية.

وقالت الشركة، في بيان أمس، إن العقود تمت ترسيتها على شركة «بتروفاك الإمارات» وتحالف شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة «كات» الدولية المحدودة لتوسعة شبكة خطوطها لأنابيب الغاز الطبيعي.

وبموجب العقود، سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد، الذي سيتم إنشاؤه في إطار برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات (ESTIDAMA) من طول شبكة خطوط أدنوك الحالية التي تبلغ 3200 كيلومتر إلى أكثر من 3500 كيلومتر، كما ستتيح هذه الزيادة نقل كميات أكثر من الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية.

كما ستدعم هذه التوسعة استراتيجية نمو شركة أدنوك للغاز ومواصلة جهودها في توفير إمدادات غاز مستدامة تدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وزيادة توسعها في السوق والوصول إلى عملاء جدد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز، أحمد محمد العبري: «تسهم التوسعة الاستراتيجية لشبكة أنابيب الغاز في توفير إمدادات طاقة موثوقة، وتنافسية، مستدامة ونظيفة ومنخفضة التكاليف لمناطق مختلفة من الدولة وللقطاع الصناعي من خلال إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي، حيث سنستمر في دعم وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي ما يسهم في دعم نمو أدنوك للغاز والأطراف والجهات المعنية بها».

وكجزء من برنامج أدنوك الناجح لتعزيز القيمة المحلية، سيتم إعادة توجيه أكثر من 70% من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي بهدف تعزيز أدائه ودعم نمو وتطور الصناعات الوطنية. ويتضمن برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات (ESTIDAMA) حزماً عدة، وبعد ترسية أعمال الحزمة الأولى في عام 2021 واستكمال أعمالها التي تضمنت إجراء تعديلات مبكرة للأنابيب بنجاح في 2023، ستشمل الحزمتان الثانية والثالثة، اللتان تم التعاقد على تنفيذهما الآن، إنشاء خطوط أنابيب جديدة ومحطة ضغط غاز جديدة في (حبشان). وستقوم المحطة الجديدة بضخ الغاز لتغذية الشبكة لتوفير إمدادات مستمرة من الغاز لتلبية احتياجات العملاء الرئيسين في جميع أنحاء الإمارات.

وتهدف خطة «أدنوك» الرئيسة للغاز المتكامل إلى ربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات، لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية. وتتضمن الخطة استخدام مناهج وتقنيات جديدة لتمكين زيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة.