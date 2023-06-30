الذهب يخسر 5 دولارات في المعاملات الفورية
تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 5 دولارات في المعاملات الفورية، لتبقى عند أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف.
وبحلول الساعة 01:11 ظهراً بتوقيت الإمارات، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.28% أو ما يعادل 5.17 دولار ليصل إلى 1903.18 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي.
وتراجعت عقود الذهب تسليم أغسطس 2023 بنسبة 0.37% أو ما يعادل 6.95 دولار لتصل إلى 1910.75 دولار للأونصة.
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