الذهب يخسر 5 دولارات في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 5 دولارات في المعاملات الفورية، لتبقى عند أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف.

وبحلول الساعة 01:11 ظهراً بتوقيت الإمارات، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.28% أو ما يعادل 5.17 دولار ليصل إلى 1903.18 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي.

وتراجعت عقود الذهب تسليم أغسطس 2023 بنسبة 0.37% أو ما يعادل 6.95 دولار لتصل إلى 1910.75 دولار للأونصة.