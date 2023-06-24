«البوابات الذكية» تنهي إجراءات 9 ملايين مسافر عبر مطارات دبي بالنصف الأول

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن منصات الجوازات والبوابات الذكية في مطارات دبي تعاملت مع أكثر من 26 مليون مسافر خلال النصف الأول من هذا العام، منهم تسعة ملايين مسافر استخدموا البوابات الذكية لإنهاء إجراءات الدخول والخروج خلال ثوانٍ بكل سلاسة وهدوء، وذلك عبر المنصات المهيأة لذلك و120 بوابة ذكية.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، أن «(إقامة دبي) تحرص دائماً على توفير أعلى معايير الخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتبنى أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز انسيابية حركة المسافرين وتقلل من الازدحام وأوقات الانتظار، فضلاً عن التخطيط المسبق في التعامل مع زيادة أعداد المسافرين، وكفاءة أداء الكوادر العاملة»، مشيراً إلى أن «التحول الرقمي الذي يعتبر مطار دبي الدولي أحد رواده والبوابات الذكية، أسهما في تسريع حركة المسافرين».

وأضاف أن «منصات الجوازات والبوابات الذكية في مطارات دبي، وفقاً للتخطيط والإعداد المدروس، في أتم جاهزيتها لاستقبال أعداد كبيرة من المسافرين، تفوق التوقعات، وذلك نظراً للخطط الاستباقية والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الذين يبذلون جهوداً لافتة ومشكورة».

من جانبه، أشار مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، اللواء طلال الشنقيطي، إلى أنه «من المتوقع أن تستمر أعداد المسافرين في الزيادة المتواصلة، ما سيسهم بالتأكيد في رفع أعداد المسافرين مستخدمي البوابات الذكية خلال النصف الثاني، حيث إنه خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والإجازة الصيفية، يتوجه الكثير من الأفراد والأسر لقضاء إجازاتهم خارج الدولة، وكذلك بعد انتهاء الإجازة الصيفية، وعودة الطلبة إلى مدارسهم، وبدء الموسم الدراسي وموسم الفعاليات التي تضطلع بها إمارة دبي باعتبارها إحدى الوجهات الأبرز في تنظيم كبريات الفعاليات، ما يعزز من مكانة الإمارة ومكانة مطارها الدولي، ويكرس صدارته ضمن أفضل المطارات العالمية وأكثرها كفاءة».

وأضاف أن «مستخدمي البوابات الذكية خلال النصف الأول شكلوا ما نسبته 36% من إجمالي عدد المسافرين، ونطمح إلى أن يصل عدد المستخدمين في نهاية العام إلى 50%، حيث نعمل بشكل مستمر لتطوير الخدمة في البوابات الذكية، بهدف اعتمادها من قبل أكبر عدد من المسافرين، لتجنب التأخير في إنهاء إجراءات الدخول والخروج».

ودعا اللواء الشنقيطي، جميع المسافرين إلى ضرورة توخي الحذر والتأكد من صلاحية جوازات السفر قبل موعد السفر بمدة كافية، كما دعا المسافرين إلى استخدام البوابات الذكية وجميع الخدمات المتطورة لتسهيل وتسريع رحلة المتعامل في السفر، مثمناً دور الشركاء الاستراتيجيين الذي يعملون بشكل متواصل لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين عبر مطارات دبي.