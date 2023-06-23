"الاتحادية للضرائب" تتعاون مع "غرفة رأس الخيمة" لتوعية مجتمع الأعمال والمستثمرين

وقعت الهيئة الاتحادية للضرائب مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وذلك سعياً نحو بناء شراكة استراتيجية فاعلة وحيوية بين الطرفان بهدف دعم استراتيجية التثقيف والتوعية الخاصة بنظام الضرائب لمجتمع رجال ورواد الأعمال والمستثمرين، والمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة ورؤيتها وأهدافها العامة المتعلقة بدعم رجال ورواد الأعمال والمستثمرين.

ووقع مذكرة التفاهم سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة محمد حسن السبب، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، وذلك بمقر الهيئة في دبي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أواصر التعاون وتوسيع نطاقه في عدة مجالات تتضمن التوعية والترويج بأهمية التسجيل الضريبي ودوره في تنويع اقتصاديات المنطقة، وأنواع الضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إلى جانب الشراكة في إعداد وتنفيذ وتطوير حزمة من ورش العمل التي تهدف لتثقيف ونشر الوعي بين رجال ورواد الأعمال والمستثمرين في مجتمع أعمال إمارة رأس الخيمة بما يتعلق بإجراءات وقوانين الضرائب.

وأكد سعادة خالد البستاني، حرص الهيئة على تعزيز أُطر التعاون والشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات، بما يضمن توفير منظومة ضريبية متكاملة وذات كفاءة عالية لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال.

وتُقدم مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نموذجا فعالا للعمل مع الهيئة للتوعية والتثقيف بشكل موسع بالنظام الضريبي في الإمارات ومستجداته وخدماته الاستباقية التي يوفرها. كما تتيح المجال للتعرف على التحديات والفرص في مجتمع الأعمال بما يسمح لنا وضع الخطط المبتكرة والحلول المتطورة لقطاع ضريبي مستدام ضمن بنية تحتية متكاملة للدولة.

وأكد سعادة محمد حسن السبب، مدير عام الغرفة بالوكالة حرص الغرفة على تعزيز رؤية ريادة الهيئة في المجال الضريبي ، وان الغرفة ستسعى خلال الفترة المقبلة لتقديم كافة الامكانيات ، ورفع المقترحات التي تساهم في تسيير تلك الإجراءات ، التي من شأنها دعم كافة الاعضاء المنتسبين للغرفة ، وكذا قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة في الدولة بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص ، وذلك من خلال عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل متخصصة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب ، لزيادة الوعي الضريبي في مجتمع رواد الأعمال والمستثمرين ، وتثقيفهم بما يتعلق بإجراءات وقوانين الضرائب ، وأنواع الضريبة بما يخدم المصلحة العامة للدولة ، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب مؤخراً " باقة موفق " ، على ان يواكب هذه الفعاليات أيضاً ، دعوة طرفي الاتفاقية لحضور الفعاليات الاقتصادية والوفود التجارية حسب توافرها وملائمتها لدى الجانبين.

ومن خلال مذكرة التفاهم سيعمل الجانبان على التعاون فيما يخص مبادرة "باقة موفق" التي أطلقتها للهيئة الاتحادية للضرائب بهدف دعم قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة في الدولة وإمارة رأس الخيمة. إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة التي يعقدها كل طرف وتدخل في مجالات واهتمامات الطرف الآخر.

كما ستشمل مجالات التعاون بين الطرفين فتح الباب أمام المختصين وذوي الخبرة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب لتقديم محاضرات تخصصية لرجال ورواد الأعمال والمستثمرين في مجتمع أعمال إمارة رأس الخيمة، وبالتالي دعم الخطة الاستراتيجية لقسم التوعية والتثقيف لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لزيادة الوعي الضريبي في مجتمع الأعمال. بالإضافة إلى الشراكة بمجالات حضور الفعاليات الاقتصادية والوفود التجارية حسب توافرها وملائمتها لدى الجانبين.