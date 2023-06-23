1940 موظفة يعملن في «ديوا».. 83% منهن إماراتيات

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، اليوم، عن وصول عدد الموظفات في الهيئة إلى 1940 موظفة يعملن في جميع إداراتها، منهن 726 موظفة يعملن في القطاع الهندسي والفني، فيما تشغل 421 موظفة مناصب قيادية، موضحة أن عدد الموظفات الإماراتيات يصل إلى 1610 موظفات يشكلن نحو 83% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمهندسات، حيث احتفت الهيئة بموظفاتها الإماراتيات المُهندسات من مختلف القطاعات.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن «المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً جوهرياً في نهضة دولة الإمارات وازدهارها».

وأضاف: «في اليوم العالمي للمهندسات، تُقدّر الهيئة نماذجها النسائية المتميزة التي يُشار إليها بالبنان في المحافل المحلية والعالمية، فهي الشريك الحقيقي في القطاعات الإنتاجية والتشغيلية، ونحرص على توفير كافة مقومات الدعم لتحفيزها على التطور الذاتي والمهني، ما يعزز مشاركتها الفاعلة في التنمية وخدمة الوطن في مختلف الميادين».

ونظمت اللجنة النسائية في الهيئة فعالية في نادي دبي للسيدات، تضمنت مجموعة من الأنشطة، منها ورشة تفاعلية، تناولت موضوعات الطاقة الإيجابية في بيئة العمل، وكيفية ترسيخ فكر الفريق الواحد والعمل بروحه، وتعزيز القدرات التنموية والذاتية للمرأة، إضافة إلى سلسلة من الجلسات الحوارية سلّطت الضوء على الجهود المُثمرة التي تبذلها المهندسات الإماراتيات في الهيئة.

وأطلقت اللجنة النسخة الثالثة من برنامج «يومكِ.. كمهندسة»، الذي يركز على مهام المهندسات اليومية ونجاحاتهن النوعية، وجهودهن الحثيثة لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.

وقالت رئيسة اللجنة النسائية، فاطمة محمد الجوكر: «تعتبر الهيئة من المؤسسات الوطنية الداعمة للمرأة في قطاع الطاقة، لاسيما الطاقة المتجددة والنظيفة، إذ توفر فرصاً متكافئة للرجل والمرأة، وتركز على تمكين المرأة بدايةً من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية، ما جعلها أنموذجاً يُحتذى للجهات الحكومية والخاصة في داخل الدولة وخارجها».

وأضافت: «نحرص في اللجنة النسائية على إطلاق البرامج والمبادرات والفعاليات، وإبرام الشراكات الفعّالة مع الجهات والمؤسسات المعنية، لتزويد الموظفات بالخبرات والمعارف اللازمة، وإبراز دورهن الرائد في خدمة المجتمع».

بدورها، قالت مدير - الاستدامة المؤسسية - عضوة في اللجنة النسائية، المهندسة مريم خانصاحب، إن «الهيئة تتيح فرصاً متكافئة للرجل والمرأة، وهذا يعطي دافعاً كبيراً للكادر النسائي في جميع المجالات لتقديم المزيد من النجاحات، والعمل المتواصل لاستمرار رحلة الهيئة نحو تحقيق التنمية المستدامة».

من جانبها، قالت مدير أول - المنتج المستقل للطاقة وتخطيط الإنتاج في الهيئة، المهندسة هند المطيري: «نعيش اليوم تحولاً جذريّاً في جميع مجالات قطاع الطاقة، وبشكل متسارع نحو مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، ورسالتي للمهندسات الإماراتيات، أن نواصل الإتقان في شتى التخصصات الهندسية، والإبداع في فنون القيادة بروح الفريق الواحد؛ فالمسؤولية عظيمة تجاه وطننا الغالي».

فيما أكدّت مهندس أول - العمليات الموقعيّة في الهيئة، المهندسة فاطمة كريم، أنّه في عام الاستدامة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمهندسات، تحرص الهيئة على تكريم نخبة مهندساتها اللاتي يجتهدن لترسيخ الاستدامة في عمليات الهيئة المختلفة، مشيرة إلى أن هذا التقدير يدفع المهندسات لمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقالت مهندس أول - الاستدامة في الهيئة، المهندسة نورة الحمّادي، إن الهيئة تستثمر في طاقة مُهندساتها، وتُعزّز إسهاماتهن من خلال تنمية مهاراتهنّ وإتاحة الفرص أمامهنّ، علاوة على تمكين المرأة في جميع المجالات لاسيّما مجال الهندسة.