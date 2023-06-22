صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ينظم جناحاً أردنياً في "جيم إكسبو" بدبي

نظم مختبر الألعاب الأردني، أحد مشروعات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بالتعاون مع مؤسسة "ميس الورد" الشريك التقني للمختبر، جناحا أردنيا في قمة "جيم إكسبو" Game Expo التي انطلقت في دبي أمس وتستمر لمدة يومين ضمن فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023.

وتضمن الجناح الاردني مشاركة جامعة الحسين التقنية وشركتي "بابل" و"مادهوك" بدعم من مختبر الألعاب الاردني، إضافة الى دعم مشاركة مؤسسة "Kenda Art" المستفيدة من نافذة دعم مطوري الألعاب الالكترونية لاتاحة الفرصة امامها للتشبيك مع الشركات العالمية.

وجمعت القمة التي تدعمها "Pocket Gamer Connects"، نخبة من الخبراء والمفكرين وقادة القطاع في العالم والمنطقة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك وعقد الشراكات، وكذلك استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بما يسهم في تعزيز نمو قطاع الألعاب والرياضات الرقمية.

وشهدت القمة حضور أكثر من 700 شخصية بارزة وتضمنت سلسلة من الأنشطة التفاعلية والجلسات النقاشية التي عقدت بمشاركة 100 متحدث ومفكر لتسليط الضوء على أحدث التوجهات بالقطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

يشار إلى أن مختبر الألعاب الأردني الذي تأسس عام 2011، يهدف إلى دعم صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن ورفع مستوى الوعي بأهميتها بين الجيل الجديد والتشبيك بين الشباب الأردني المهتمين في هذا المجال والشركات العالمية.