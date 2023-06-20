توسيع التعاون بين "ستراتا" و"سابكا" في تصنيع وتجميع رفارف أجنحة "إيرباص"

وقعت ستراتا للتصنيع وسابكا اليوم الثلاثاء، عقدًا جديدًا لتصنيع وتجميع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرة إيرباص A350-1000 ، حيث يُظهر هذا التعاون المشترك قوة شراكتهم والالتزام بتقديم مكونات عالية الجودة في مجال صناعة الطيران.

ومن أهم إنجازات هذا المشروع ارتفاع مستوى المشاركة من الكوادر الوطنية، حيث يتكون 70 ٪ من القوى العاملة من فنين إماراتيين ماهرين. ويعكس هذا الإنجاز التزام ستراتا برعاية المواهب الوطنية والمساهمة في نمو صناعة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم شعار "صنع بفخر في الإمارات".

وقال إسماعيل علي عبدالله ، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا : "إن تعاوننا مع شركة سابكا في إنتاج وتجميع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرة إيرباص A350-1000 يمثل علامة واضحة في تقدم ستراتا. نحن فخورون بشراكتنا مع سابكا لتقديم مكونات عالية الجودة تلبي معايير الصناعة العالمية ، وهذا الإنجاز لا يوضح فقط التزامنا بالابتكار بل ويؤكد أيضًا على القدرات المتميزة للكوادر الوطنية."

وقال تيبو يونجن الرئيس التنفيذي لشركة سابكا: "عملت كل من ستراتا و سابكا منذ عام 2012 بجهد للحصول على ثقة شركة إيرباص كموردين استراتيجين وذلك بعد تقديمهم منتجات عالية الجودة. ونحن نتطلع الآن أن نساهم بخبرتنا في إنتاج وتجميع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرة إيرباص A350-1000 وأن نعمل عن قرب مع ستراتا لتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية".