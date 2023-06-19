جمارك دبي تصدّر سياسات جمركية لتعزيز نمو التجارة مع الشركاء

تواكب جمارك دبي، اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وعدد من الدول الرئيسة في أسواق التجارة العالمية والإقليمية، حيث وقعت الدولة حتى الآن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أربع دول هي الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، ومع دخول اتفاقيات الشراكة مع هذه الدول حيز التنفيذ، ينطلق التبادل التجاري معها إلى مرحلة جديدة، تشهد قفزة نوعية وكمية قوية تدعم مستوى التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي بلغت قيمتها في عام 2022 نحو 2.233 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 17% مقارنة مع عام 2021.

ولضمان تحقيق أفضل النتائج لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على صعيد دعم التبادل التجاري مع الأطراف الشريكة للدولة في هذه الاتفاقيات، أصدرت جمارك دبي سياسات جمركية تحدد نطاق التطبيق وقوائم الالتزامات في تجارة السلع والمنتجات، واشتراطات منح المعاملة التفضيلية وعدداً من الأحكام العامة وشروط وضوابط قواعد المنشأ،.

وتعمل الدائرة على توفير كل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين من الدول التي عقدت معها دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تحقيق رؤيتها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، عبر القيام بدورها الحيوي، وتنفيذ رسالتها المتمثلة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة كي تكون لدى الدائرة مساهمة فاعلة في الوصول إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بالعمل على مضاعفة إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية، لتصل إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات.