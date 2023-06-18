البنك الدولي يقرض كوستاريكا 500 مليون دولار لدعم ميزانيتها

قال البنك الدولي في بيان إنه وافق على تقديم قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار لكوستاريكا، بهدف تعزيز الدعم لميزانية الحكومة.

وسيدعم القرض الجديد جهود الدولة الواقعة في أميركا الوسطى في مرحلة ما بعد الجائحة، لزيادة فرص العمل والأجور، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقالت المديرة الإقليمية للبنك الدولي للسلفادور وكوستاريكا، كارين كليرت، في بيان أعلنت فيه عن حزمة التمويل الجديدة، إن «كوستاريكا أحرزت تقدماً كبيراً في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، لكن الحد من الفقر وعدم المساواة لايزال يمثل تحدياً مستمراً».