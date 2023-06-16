تعاونية الصناعات الإماراتية تكشف عن خطط للتوسع في مختلف أنحاء الدولة

كشف رئيس مجلس إدارة تعاونية الصناعات الإماراتية، الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، عن تخطيط التعاونية للتوسع بمنافذها خارج إمارة دبي لتشمل مختلف أنحاء الدولة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن التعاونية تبحث فرص التوسع في مواقع جديدة، لزيادة عدد منافذها خلال الأشهر المقبلة إلى ثلاثة منافذ، وذلك عقب افتتاح أول منفذ لها في منطقة ند الحمر بدبي أخيراً.

وأضاف أن التعاونية تستهدف خلال المرحلة الأولى للتوسع زيادة عدد المنافذ في دبي وافتتاح أخرى في أبوظبي وإحدى الإمارات الشمالية، وذلك قبل نهاية العام الجاري، على أن تشمل منافذ التعاونية جميع إمارات الدولة في مراحل التوسع اللاحقة بحلول عام 2027.

تصنيع

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن خطط التوسع التي ستعمل التعاونية على تنفيذها خلال الفترات المقبلة ستشمل الدخول في مجال التصنيع خلال فترة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن خطط التصنيع ستركز بشكل رئيس على المنتجات الغذائية وبما يواكب ويدعم سياسات الأمن الغذائي في الدولة.

وأفاد بأن التعاونية أجرت دراسات تتعلق بفرص التصنيع، حيث أظهرت نتائج تلك الدراسات وجود فرص لإنتاج 41 منتجاً، سيتم اختيار بين 5 و10 منتجات منها للدخول في مراحل الإنتاج الأولية.

وأكد أن خطط الإنتاج التي ستنفذها التعاونية تتسم بالمرونة وفقاً لمتغيرات السوق وحجم الطلب على السلع التي سيتم تحديد تصنيعها في المراحل الأولية.

مفاهيم جديدة

وقال رئيس مجلس الإدارة إن التعاونية تعمل وفق مفاهيم جديدة ترتكز بشكل أساسي على البيع بكميات كبيرة، لاسيما السلع المجمعة، وبما يتيح أسعاراً مناسبة للمستهلكين من خلال الحصول على كميات كبيرة من السلع لتلبية احتياجاتهم، لافتاً إلى أن التعاونية تعمل عبر مبادئ دعم الأولوية للمنتجات الإماراتية.

وأضاف أن التعاونية من خلال ضمها لعلامات تجارية عالمية ومحلية، فإنها تلبي احتياجات المستهلكين اليومية، مؤكداً أنه من خلال السياسات الخاصة بمفاهيم عمل التعاونية، فإنها ستكون داعماً رئيساً للصناعات الغذائية المحلية، كونها منفذاً من منافذ البيع والترويج للصناعات الإماراتية.

الاكتفاء الذاتي

وأشار إلى أن تعاونية الصناعات الإماراتية ستسهم من خلال برامج عملها في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني من أجل زيادة الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية ذات الصلة بالسلع الأساسية، كما ستعمل التعاونية على إضافة فرص عمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمواطني الدولة.

وبيّن أن التعاونية تستهدف ضمن سياسات عملها تحسين جودة بعض الخدمات وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومنافسة، خصوصاً مع خطط تصنيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بالجملة أو بالتجزئة.

800 مساهم

قال رئيس مجلس إدارة تعاونية الصناعات الإماراتية، الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، إن إجمالي عدد مساهمي التعاونية وصل حتى الآن إلى 800 مساهم من المواطنين بمختلف أنحاء الدولة، مبيناً أن رأسمال التعاونية خلال المرحلة الأولى وصل إلى 20 مليون درهم، فيما سيتم بحث زيادته في مراحل لاحقة.