غرف دبي تعرّف مجتمع الأعمال بفرص التوسع الخارجي في 4 دول إفريقية

نظّمت غرف دبي في مقرها أحدث نسخة من مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر» الرامية إلى تعزيز اهتمام مجتمع الأعمال بالتوسع في أسواق دولية مستهدفة، ودعم التجارة الخارجية، حيث حظي المشاركون في الفعالية برؤى معمقة حول فرص الأعمال المتاحة والتوسع في كل من كينيا، ورواندا، وساحل العاج، ونيجيريا.

وخلال جلسة نقاشية شارك فيها المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، مع ممثلين عن «دي بي ورلد» وبنك ستاندرد في إفريقيا، قال لوتاه: «تربط دبي بدول كينيا ورواندا وساحل العاج ونيجيريا علاقات استيراد وتصدير قوية، تشمل مجموعة متنوعة من السلع، وهناك فرص كبيرة لتعزيز هذه العلاقات».

وأضاف: «يمكن للشركات في دبي الاستفادة من الطلب المتزايد من قبل هذه الدول على منتجات التكنولوجيا والإلكترونيات والمركبات والمواد الخام، بينما يمكن للشركات الإفريقية الاستفادة من حاجة دبي للمواد الخام والمواد الغذائية والأحجار الكريمة والمعادن».

وتابع لوتاه: «تمثل فعالية (فرص الأعمال تحت المجهر) المرحلة الأولى من استراتيجيتنا لتشجيع المزيد من التبادل التجاري بين دبي وهذه الدول الإفريقية، وسننظم بعثة تجارية إلى الدول الأربع في وقت لاحق من العام، بناءً على مخرجات هذه الفعالية التي تشجع شركات دبي على الاستفادة من مجموعة الفرص الواسعة في شرق وغرب إفريقيا».