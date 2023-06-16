«دناتا» تناول 135 ألف طن من المنتجات سريعة التلف خلال 12 شهراً

أعلنت «دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، أنها ناولت 135 ألف طن من المنتجات سريعة التلف من خلال مرافق سلسلة التبريد المتطورة في دبي خلال العام المنتهي في 31 مارس 2023، لترسخ بذلك معايير متفوقة جديدة في مناولة الشحنات الحساسة للحرارة.

وأوضحت أن المنتجات المستوردة التي تمت مناولتها في دبي شملت الفواكه والخضراوات، المستوردة بشكل أساسي من دول في أوروبا والشرق الأقصى وجنوب آسيا وإفريقيا.

ولفتت «دناتا» إلى أنها تمكنت من تصدير كمية كبيرة من المنتجات المحلية سريعة التلف من الإمارات إلى وجهات مختلفة، بما في ذلك شحنات كبيرة من الأسماك المجمدة إلى إثيوبيا، والخبز والزبادي إلى جيبوتي، والحليب الطازج إلى الصومال.

وأكدت «دناتا» أنها تواصل القيام باستثمارات كبيرة في تطوير البنى التحتية والاستثمار في أحدث المعدات، لضمان التعامل الفعال والآمن مع المنتجات سريعة التلف، مشيرة إلى تجهيز مرافقها للحفاظ على معايير الاتحاد الدولي للنقل الجوي لنطاقات التحكم في درجة الحرارة في جميع مراحل عملية مناولة البضائع. ويشمل ذلك النقل من الطائرة وإليها في حاويات عالية التقنية، مصممة خصيصاً لخدمة منتجات الصناعات الدوائية سريعة التلف.