"اتصالات من &e" تطلق خدمة جديدة لتمكين الشركات الصغيرة رقمياً

أطلقت شركة "اتصالات من &e" خدمة "Apps 360"، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تصميم تطبيقات الهواتف الذكية والاستفادة من كامل إمكاناتها، وذلك بالشراكة مع" Builder.ai"، منصة الذكاء الاصطناعي المتطورة والمتخصّصة في هذا المجال.

وتقدم "Apps 360" المدعومة من "Builder.ai Studio Store"، حلولاً شاملة لتصميم تطبيقات تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تتضمن خدمات عديدة بما في ذلك الإدارة الشاملة للبيانات، وتوفير المعلومات حول المنتجات، والدفعات الآمنة، ومتابعة طلبات العملاء، وإدارة كوادر العمل.

كما توفر الخدمة الجديدة المدعومة من قبل "Builder Care" والحلول السحابية، وحدة تحكم تشمل العديد من الأدوات بما فيها إدارة التراخيص، وإنشاء الحسابات الجديدة للمستخدمين.

ويعد إطلاق خدمة "Apps 360 " جزءاً من استراتيجية "اتصالات من &e" الهادفة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الخدمات الرقمية المتكاملة، مما يسهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية، والتواصل مع العملاء بشكلٍ أفضل والارتقاء بخدمتهم بطريقة فريدة.

وتوفر خدمة "Apps 360" تطبيقات متخصّصة في العديد من القطاعات، مثل الرعاية الصحية، واللياقة البدنية، ومشتريات البقالة، والمطاعم، والتجارة الإلكترونية وغيرها الكثير.

كما أنها تٌمكّن الشركات من تعزيز تفاعلها مع العملاء من خلال تحليل اهتماماتهم، وعرض الخدمات والمنتجات ذات الصلة بفعالية عالية.

وقال نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في "اتصالات من &e"، عصام محمود، إن تطوير المنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف الذكي أصبح أمراً أساسياً للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل القفزة النوعية في متطلبات سوق العمل وحاجة الشركات الى توسيع قاعدة عملائها من خلال تعزيز حلولها الرقمية ومستويات خدمة العملاء.

وأضاف أن "خدمة (Apps 360) تتيح لنا تزويد قطاع الأعمال بحلول مبسطة واقتصادية تمكنهم من بناء التطبيقات اللازمة لدعم تواصلهم مع عملائهم ومساعدتهم على تحقيق النمو المنشود في العصر الرقمي الجديد".

من جانبه، قال نائب أول الرئيس لقسم الإيرادات في "Builder.ai"، فارغيز شيريان، إن "التحول الرقمي أصبح اليوم أسلوب حياة لكافة الشركات، ونتطلع الى التعاون مع (اتصالات من &e) لتمكين المؤسسات بمختلف أحجامها وفي جميع الصناعات والقطاعات عبر تزويدها بتطبيقات هواتف ذكية مصمّمة خصيصاً لتعزيز أعمالها".