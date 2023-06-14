غرف دبي تعزز وعي مجتمع الأعمال بضريبة الشركات

نظمت غرف دبي، بالتعاون مع «مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية»، ندوة إلكترونية لمجتمع الأعمال حول تطبيق نظام ضريبة الشركات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2023.

وشهدت الندوة الإلكترونية حضور أكثر من 100 مشارك، ووفرت لمحة عامة عن نظام ضريبة الشركات الجديد وأبرز سمات هذا القانون، إضافة إلى نصائح مهمة لتمكين الشركات من الاستعداد للضريبة، بما في ذلك المتطلبات اللازمة للامتثال، والإعفاءات والتسهيلات التي ينص عليها قانون ضريبة الشركات، وتأثير نظام ضريبة الشركات على الأعمال والقطاعات المختلفة في دولة الإمارات.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تم تصميم قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويشكل خطوةً مهمة تتيح للشركات والمستثمرين الإسهام في نمو المجتمع، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال».

وأضاف: «نظمنا هذه الندوة الإلكترونية لدعم الشركات ومساعدتها على فهم آثار تطبيق ضريبة الشركات على أعمالها، وتوضيح التزاماتها بموجب القانون الجديد»، مؤكداً التزام غرف دبي بتسريع نمو الأعمال في الإمارة.

من جانبها، قالت مؤسس مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية، الدكتورة إيمان الرفاعي: «حرصنا في الندوة على توفير شرح بسيط مع مراعاة عدم تخصص الحضور القانوني، وبما يلبي احتياجات مجتمع الأعمال في التعريف بمواد القانون وأحكامه الأساسية».

وستحظى الشركات العاملة في دبي ودولة الإمارات عموماً بواحد من أكثر معدلات الضرائب تنافسية في العالم بمعدل 0% على الأرباح حتى 375 ألف درهم، وبمعدل ثابت قدره 9% على الأرباح التي تتجاوز ذلك الحد.