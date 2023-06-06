«الأحواض الجافة» تحتفي بـ 20 ألف مشروع مكتمل والذكرى الـ 40 لتأسيسها

احتفلت «شركة الأحواض الجافة العالمية»، المزوّدة للخدمات البرية والبحرية في قطاعات الشحن والنفط والغاز والطاقة المتجدّدة، بالانتهاء من 20 ألف مشروع مكتمل، والذكرى الـ40 لتأسيس الشركة.

وكشفت «الأحواض الجافة العالمية»، خلال حفل عشاء أقيم في «مدينة جميرا»، أخيراً، عن مسيرة إنجازاتها، منها إكمال 10 آلاف مشروع لتصليح السفن وصيانتها وتحديثها، و9000 مشروع للخدمات البرية والبحرية العالمية.

وأضافت أنه على مدار العقود الأربعة الماضية، نمت «دي بي ورلد» بصورة كبيرة، وأكملت عدداً كبيراً من المشروعات لمتعامليها في قطاعات الخدمات البحرية والطاقة حول العالم. ومع إضافة مشروعات «الأحواض الجافة العالمية» في مجالات تحويل وبناء السفن والرافعات والمنصّات والتجديد وإطالة عمر الخدمة وإعادة التجهيز، فقد بلغ عدد المشروعات المكتملة حتى الآن 20 ألف مشروع.

وفي كلمته خلال الحفل، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يؤكد تطور (الأحواض الجافة العالمية) خلال الـ40 عاماً الماضية على قوة علامتها التجارية، وكفاءة موظفيها وتفانيهم. ومع اعتزازي بوجود الشركة ضمن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، فقد أكدت إنجازاتها أيضاً قدرة الشركات المؤثرة في دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها على الساحة العالمية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش: «نجحت الشركة في تأكيد التزامها بتحقيق الريادة في قطاع الخدمات البحرية خلال العقود الأربعة الماضية، بالاستفادة من مواردنا الاستثنائية، وقدرتنا على الوصول إلى متعاملينا، والموقع الاستراتيجي وكفاءة كوادرنا، وحرصنا على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمحور لقطاع الخدمات البحرية العالمي». وأضاف: «بدعم من موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، تمكنت (الأحواض الجافة العالمية) من وضع دبي في قلب عالم الخدمات البحرية».

«الأحواض الجافة العالمية»

تأسّست «الأحواض الجافة العالمية» في أبريل 1983 على يد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، لتصبح المزوّد العالمي الرائد للخدمات البحرية.

ومنذ انطلاقتها، أصبحت «الأحواض الجافة العالمية» منارة للمنطقة بأسرها على ساحل الخليج العربي، وألهمت نمو قطاع الخدمات البحرية في شبه الجزيرة العربية، كما حققت منذ إنشائها العديد من الإنجازات، حيث ركزت في البداية على تصليح السفن وصيانتها، ثم توسعت في خدماتها عام 1994 لتشمل بناء وتصنيع السفن.

وفي ما بعد أضيفت إلى الشركة قدرات تحولّية خاصة بدخولها إلى قطاع الطاقة في عام 1996، ثم توسعت بشكل أكبر في عام 2004 لتلبية احتياجات المتعاملين في مجال الطاقة على المستوى الخارجي.