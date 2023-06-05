«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقية مع «كريستال أوفشور»

أعلنت «مجموعة موانئ أبوظبي» عن توقيع اتفاقية لمدة 25 عاماً مع شركة «كريستال أوفشور»، مزودة الحلول اللوجستية المتكاملة لقطاع الأعمال البحرية، والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تخصيص قطعة أرض لـ«كريستال أوفشور» في «ميناء خليفة» على مساحة 20 ألف متر مربع، إضافة إلى جزء من جدار الرصيف المرتبط بأعمال الشركة في الميناء لإنشاء المكاتب وورش التصليح والصيانة، بما يمكنها من تقديم خدمات متطورة لصيانة وتجديد منصات الحفر والسفن.

وستقدم الورشة البحرية الجديدة في ميناء خليفة خدمات الصيانة والتصليح لكل من منصات الحفر، والأصول البحرية الأخرى، والسفن العاملة في المياه العميقة، مثل الوحدات الطافية لتخزين وتفريغ النفط، وكذلك منصات الحفر شبه الغاطسة.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي، سيف المزروعي، إن «شراكتنا مع أحد أفضل مزودي الحلول اللوجستية المتكاملة في قطاع الأعمال البحرية ستمثل إضافة قيّمة لمتعاملينا في (ميناء خليفة)، وتوسع من نطاق الخدمات المتعددة التي يقدمها الميناء لشريحة واسعة من العاملين في القطاع البحري».

وأضاف: «سنواصل الالتزام بتنويع عروض الخدمات التي نقدمها في جميع موانئنا داخل الدولة وخارجها، وذلك عبر الدخول في شراكات واعدة، مواصلين العمل كالمشغل الأمثل للموانئ لمتعاملينا في جميع أنحاء العالم».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كريستال أوفشور»، سوجيت سيخاران: «نتوقع من خلال هذه الشراكة طويلة الأمد، تحقيق نمو مطّرد في حصتنا السوقية، مدعومين بشكل كبير بالموقع الجغرافي المتميز لميناء خليفة، وبالبنية التحتية المتطورة التي يوفرها».