"طيران الإمارات" تشغل "إيرباص A380" لخدمة بالي

بدأت "طيران الإمارات" تشغيل طائرتها العملاقة "إيرباص A380" لخدمة بالي، اعتباراً من اليوم، ما يمثل علامة فارقة في تاريخ الطيران الإندونيسي كأول رحلة تجارية مجدولة لهذه الطائرة إلى البلاد.

وغادرت الرحلة الأولى لطائرة "A380" رقم "ئي كيه 368" من مطار دبي الدولي في الساعة 3:10 صباحاً، لتصل إلى مطار دنباسار الدولي في بالي في تمام الساعة 16:20 عصراً.

وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 369" من بالي في الساعة 19:40 مساءً، لتصل إلى دبي بعد منتصف الليل 00:45، وجميع المواعيد المذكورة بالتوقيت المحلي لكل من دبي وبالي.

وحظيت أكبر طائرة ركاب في العالم باستقبال حافل لدى هبوطها حيث تم رشها بخراطيم المياه، وهبطت الطائرة بسلاسة وسط هتافات الركاب والمتفرجين على حد سواء.

وفي هذه المناسبة ، علق نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى، في "طيران الإمارات"، أورهان عباس قائلاً: "نحن متحمسون للغاية لوصول طائرتنا الأيقونية A380 إلى بالي. كان هذا نتيجة شهور من التخطيط الدقيق والتنفيذ"، مشيراً إلى أن "بدء عمليات الناقلة لطائرة A380 في إندونيسيا هو أيضاً امتداد لالتزامنا الطويل الأمد بهذه السوق، وشهادة على الشراكة القوية التي نتمتع بها مع مطار دنباسار الدولي والسلطات المحلية".

وأضاف عباس: "نتطلع إلى تقديم أفضل الخدمات التي تتيحها طائرة A380 لمتعاملينا الكرام الذين يسافرون من وإلى مطار دنباسار، بينما نخدم في الوقت نفسه الطلب المتزايد على السفر الدولي".

إلى ذلك، قال مدير طيران الإمارات الإقليمي في إندونيسيا، محمد العطار: إن "تشغيل طائرتنا الأيقونية A380 على الرحلات إلى مطار دنباسار سيساهم بشكل كبير في تلبية الطلب المتزايد للمتعاملين، ويسعدنا تحقيق هذا الإنجاز الذي سيعزز بشكل كبير عملياتنا في إندونيسيا، فضلاً عن الخطط التجارية المستقبلية لهذه السوق".

وتم تشغيل الرحلة الافتتاحية لطيران الإمارات A380 إلى بالي بواسطة طائرة من ثلاث درجات، مما أتاح للمسافرين والوفود من كبار الشخصيات ومسؤولي المطار إلقاء نظرة فاحصة على المنتجات الفريدة للطابقين بما في ذلك أجنحة الدرجة الأولى الحائزة على جوائز.

وستواصل شركة الطيران عملياتها لطائرة A380 في بالي بطائرة A380 بتقسيم الدرجتين توفر 58 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ تماماً في درجة الأعمال، و557 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمة يومية من دون توقف من دبي إلى بالي في عام 2015، بالإضافة إلى رحلاتها المنتظمة إلى جاكرتا التي بدأت في عام 1992.

وشغّلت حتى الآن أكثر من 49 ألف رحلة ونقلت أكثر من 9 ملايين مسافر بين دبي وإندونيسيا. وحالياً، تخدم طيران الإمارات إندونيسيا من خلال 28 رحلة أسبوعياً إلى بالي وجاكرتا، وتوفر اتصالاً سلساً إلى 29 مدينة إندونيسية عبر البوابتين من خلال اتفاقيات الشراكة مع كل من "جارودا إندونيسيا" و"باتيك إير".

وبالإضافة إلى تشغيل طائرة A380 الأيقونية، تواصل "طيران الإمارات" إظهار التزامها الطويل الأمد بقطاع السفر والسياحة في إندونيسيا من خلال مبادرات أخرى.

وفي أوائل شهر مايو، وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة الإندونيسية في سوق السفر العربي في دبي لمواصلة الترويج لإندونيسيا كوجهة سفر مفضلة من خلال حملات وبرامج تسويقية مشتركة.