سهم «أدنوك للإمداد» يقفز 54.2% في مستهل أول تداولاته بسوق أبوظبي

قفز سهم شركة أبوظبي للأعمال البحرية والخدمات، «أدنوك للإمداد والخدمات» في مستهل التعاملات بنسبة 54.2%، فوق سعر إدراجه، في أول جلسة تداول له بسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، الخميس.



وأشارت بيانات سوق أبوظبي إلى وصول سعر السهم في تلك الساعة من تعاملات اليوم إلى مستوى 3.1 درهم، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 2.01 درهم. وفي ذات الساعة، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.12% إلى 9418.49 نقطة.