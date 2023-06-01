«الصناعة» تطلق نظام «صُنع في الإمارات»

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نظام علامة «صُنع في الإمارات»، الشارة الوطنية الموحدة للمنتجات المصنعة محلياً في دولة الإمارات، والتي ستشكل «هوية وطنية» لهذه المنتجات.

وتطبق العلامة بصورة اختيارية على جميع المنشآت الصناعية العاملة في الدولة، بما يعزز ثقة المستهلكين في المنتجات الحاصلة على العلامة باعتبارها مستوفية لمعايير الجودة والسلامة، وبما يدعم تنافسية وفرص نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية.

ويعد منتج دقيق «سبع سنابل» الذي تنتجه مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني، أول منتج وطني يحصل على علامة «صنع في الإمارات».

كما منحت العلامة لكل من أنظمة قياس سرعة الليزر من «شركة ياس للأنظمة الإلكترونية»، وعدد من المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل من «شركة يوروباك إندستريس»، وعدد من منتجات المواد الملامسة للأغذية من «رابر بلاس تيك للصناعة».

وكان مجلس الوزراء اعتمد نظام علامة «صنع في الإمارات»، وتتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مهام إصدار شهادة الترخيص باستخدام العلامة.

وقدمت الوزارة كل التسهيلات الداعمة للمنشآت الصناعية للحصول على العلامة، أبرزها رسوم رمزية تبلغ 100 درهم لمدة ثلاث سنوات، وتسهيل إجراءات منحها إلكترونياً.