مواقع سفر تضع شروطاً ترفع أسعار التذاكر بنسب تصل إلى 30%

أفاد متعاملون بأن مواقع إلكترونية لحجز تذاكر السفر تضع شروطاً وصفوها بـ«المجحفة» ترفع أسعار التذاكر بنسب تصل إلى 30%.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض المواقع تطرح تذاكر بأسعار رخيصة، ثم يفاجؤون بزيادة السعر عند إتمام الحجز جراء تلك الشروط، أبرزها ما يتعلق بتعديل موعد الحجز، مشيرين إلى فقدان قيمة التذاكر بالكامل في حال اضطروا لإلغاء السفر.

من جانبهم، قال مسؤولون في شركات سياحة ومواقع إلكترونية، إن بعض المواقع تطرح التذاكر بالسعر الأساسي غير شامل للعديد من الأمور الأساسية، لافتين إلى أن بعض الشكاوى حالات فردية وترجع إلى تجاهل قراءة الشروط أو عدم فهمها بشكل صحيح.

ودعوا إلى التعامل مع شركات سياحة وسفر أو مواقع موثوقة وقراءة الشروط والأحكام جيداً.

تعديل

وتفصيلاً، قال المتعامل، أيمن جميل، إنه حجز تذاكر سفر له ولعائلته إلى إحدى الدول العربية من خلال أحد المواقع الإلكترونية للسفر، بعد أن «أوهمه» الموقع - على حد تعبيره - أنه يمكنه حجز تذاكر بأسعار رخيصة.

وأوضح أنه وجد في البداية سعر التذاكر فعلاً رخيصاً، لكنه بعد أن قطع شوطاً كبيراً في الحجز وجد شروطاً وصفها بـ«المجحفة» ترفع السعر بنسب تصل إلى 30%، أبرزها دفع مبلغ كبير حتى يمكنه تعديل الحجز، مشيراً إلى أنه لم يدفع حتى لا يزيد سعر التذاكر، لاسيما وأنه لا يوجد سبب للتعديل.

وأضاف جميل أنه تعرّض لاحقاً لظروف طارئة في عمله أجبرته على طلب تعديل موعد الحجز ليجد التذاكر ألغيت، ويفقد سعر التذاكر البالغ 8400 درهم.

ضرائب

وذكر المتعامل، سمير فؤاد، أنه حجز أيضاً تذاكر سفر عبر أحد المواقع الإلكترونية، بعد أن روج لأسعار رخيصة، لافتاً إلى أنه وجد في البداية أن سعر التذاكر أقل من الحجز مباشرة عبر شركات طيران، إلا أنه بعد أن قارب على استكمال الحجز وجد شرطاً وصفه أيضاً بـ«المجحف»، يرفع قيمة التذاكر بنسب تصل إلى نحو 25%، وهو إضافة مبلغ يصل إلى 500 درهم للتذكرة الواحدة ليستطيع إلغاء أو تعديل الحجز، فضلاً عن إضافة الضرائب لأنه فوجئ بأنها لم تكن مشمولة في سعر التذكرة عند طرحها.

حجز مقعد

وأفاد أكرم إسماعيل، بأنه حجز تذاكر سفر لعائلته عبر أحد المواقع الإلكترونية بعد أن وجد تذاكر السفر أرخص عن السعر الذي تطرحه بعض شركات الطيران مباشرة.

وأوضح أنه بعد أن قارب على الانتهاء من عملية الحجز وجد أن السعر ارتفع بنسبة تجاوزت 20% بعد أن أضاف بعض الأمور الأساسية، والتي فوجئ بأنها غير مشمولة في الحجز مثل حجز مقعد وطلب وجبة طعام وحمل حقيبة يد، مشيراً إلى أنه تعرض لمشكلة كبيرة في المطار لأنه لم يفهم أن عليه دفع مبلغ إضافي مقابل السماح بحمل حقائب يد صغيرة للعائلة، ما اضطره لدفع مبلغ إضافي.

حالات فردية

من جانبه، قال مسؤول في أحد مواقع السفر الإلكترونية، عرف عن نفسه بـ«س.م»، إن بعض المواقع تطرح التذاكر بالسعر الأساسي وتتيح للمسافر حرية اختيار ما يناسبه دون إجباره على تضمين التذكرة أشياء قد لا يعتبرها ضرورية، ما يخفض أسعار التذاكر، مشيراً إلى أن هذه المرونة من أسباب الإقبال على هذه المواقع.

وأضاف أن المسافرين لهم احتياجات ومتطلبات مختلفة، ومن الأفضل ترك كل شخص يحدد قيمة تذكرته حسب احتياجاته، لافتاً إلى أن بعض الشكاوى حالات فردية ترجع إلى تجاهل مسافرين قراءة الشروط أو عدم فهمها بشكل صحيح.

تسويق

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفانا للسياحة والسفر»، علاء العلي، إن بعض مواقع السفر الإلكترونية ماهرة في عمليات التسويق والإيحاء بأنها تطرح تذاكر سفر رخيصة لاستدراج المسافرين للحجز عن طريقها.

وأضاف العلي أن بعض هذه المواقع تضع قائمة طويلة من الشروط تحت بند شروط وأحكام، واصفاً هو الآخر تلك الشروط بـ«المجحفة» و«المكلفة»، لافتاً إلى أن بعض المسافرين لا يقرأون جميع الشروط والأحكام، كما أن بعضهم لا يفهمها بشكل صحيح، ما يعرضهم لمشكلات كبيرة بعد الحجز وخلال وجودهم في المطارات.

ودعا العلي المسافرين إلى التعامل مع شركات سياحة محلية يثقون بها، خصوصاً أنها شركات مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف دوائر السياحة المحلية، وبالتالي مضمونة في حال حدوث أي مشكلة، بعكس بعض المواقع التي قد تغلق فجأة ولسبب ما.

مشكلات

وفي السياق ذاته، قال مدير المبيعات في وكالة «إم - كيه للسفر والسياحة»، وائل سالم، إن مسافرين كثيرين تعرضوا للعديد من المشكلات في الفترة الراهنة بسبب حجزهم عبر بعض المواقع الإلكترونية، مع محاولتهم إيجاد تذاكر سفر بأسعار رخيصة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير بعد زيادة الطلب على السفر عقب إلغاء القيود المتعلقة بجائحة «كورونا».

وأوضح سالم أن بعض المواقع تلجأ إلى عرض السعر الأساسي للتذكرة الذي لا يشمل الكثير من الأمور الأساسية، التي لا غنى عنها، وبالتالي عندما ينهي المسافر الحجز ويضيف تلك الأمور يجد نفسه يدفع سعراً مرتفعاً يكاد يماثل السعر عبر شركات الطيران أحياناً.

ودعا إلى التعامل مع شركات سياحة وسفر أو مواقع موثوقة وقراءة الشروط والأحكام جيداً، وعدم المخاطرة في حجز تذاكر غير قابلة للتغيير، مشدداً على أهمية الحجز المبكر بحيث تكون الأسعار في مستويات معقولة نسبياً.

• بعض المواقع تطرح التذاكر بالسعر الأساسي غير شامل للعديد من الأمور الأساسية.