للمرة الأولى في دبي.. "الاتحاد لائتمان الصادرات" تستضيف اجتماع "اتحاد أمان"

استضافت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، اليوم، الاجتماع السنوي الثالث عشر لـ"اتحاد أمان"، بحضور وزير دولة للتجارة الخارجية، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بمشاركة خبراء وقادة ائتمان الصادرات من 35 دولة وذلك لمناقشة مستقبل القطاع.

وأكد الزيودي في كلمته الافتتاحية على أهمية جهود التعاون والابتكار في التغلّب على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وفتح آفاق نمو جديدة.

وقال: "تؤكد دولة الإمارات مرة أخرى ريادتها في المساهمة بقيادة الجهود الدولية لإعادة إنعاش الاقتصاد العالمي وتحفيز تدفقات التجارة الدولية ودعم الممارسات المستدامة في اقتصادات العالم من خلال استضافة الاجتماع السنوي الثالث عشر لاتحاد أمان".

وأضاف: "يعدّ ائتمان الصادرات والتعاون العالمي في هذا الشأن أمراً بالغ الأهمية، إذ يعزز هذا الاجتماع تبادل المعرفة ويؤكد على أهمية ممارسات التجارة المستدامة في تمكين الشركات وتنشيط الاقتصادات ودعم تدفق التجارة العالمية".

وناقش المشاركون الاستراتيجيات الرائدة والحلول المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الأكثر إلحاحاً التي يشهدها العالم، كما سيتوسّع النقاش ليشمل قطاعات أخرى مثل التأمين وإعادة التأمين وائتمان الصادرات والتجارة والتمويل المهيكل.

ويتزامن انعقاد الاجتماع السنوي لـ "اتحاد أمان" لهذا العام في أهميته مع "عام الاستدامة" في دولة الإمارات واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف بشأن المناخ "COP28"، حيث يسلّط الضوء على المبادرات المشتركة ما بين "الاتحاد لائتمان الصادرات" و"اتحاد أمان" لتعزيز الحوار العالمي حول التجارة المستدامة وتأمين ائتمان الصادرات.

ويشارك الخبراء من مختلف القطاعات في سلسلة من حلقات النقاش حول حلول التمويل المبتكرة واستراتيجيات التخفيف من المخاطر ودور التقنيات الرقمية في تشكيل مستقبل التجارة العالمية.

وقالت رئيس الجمعية العمومية لاتحاد أمان والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، رجاء المزروعي، إن الشراكة مع "اتحاد أمان" تعكس الرؤية المشتركة والاتزام بمواجهة التحديات العالمية في ما يتعلق بالتنمية المستدامة والتغير المناخي وتعزيز النمو الاقتصادي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، مؤكدة على إنشاء شبكة شاملة لتمكين الشركات الإماراتية وتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة، إضافة إلى تنويع القطاع غير النفطي. وتتيح هذه الشراكة تحديد الفرص التي تلبي احتياجات قطاع التصدير في دولة الإمارات بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد أمان والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أسامة القيسي، إن "الاجتماع السنوي لاتحاد أمان يعدّ منصة مهمة لأعضاء الاتحاد والمشاركين لمناقشة القضايا الملحة التي تؤثر على القطاع والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

وأضاف: "سيكون لنا فرصة جيدة لتسليط الضوء على سياسات تغير المناخ، نحن سعداء بانعقاد الاجتماع حضورياً هذا العام بعد ثلاث سنوات من الاجتماعات الافتراضية، ونتطلع الى مناقشات مثمرة وطرح أفكار مبتكرة لمواجهة التحديات الراهنة."

يشار إلى أن الاجتماع السنوي لـ"اتحاد أمان" يمثّل منصة تفاعلية مشتركة لكبار الشخصيات المؤثرة في قطاع تأمين ائتمان الصادرات وإعادة التأمين، ومنصةً حيوية للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار بين المختصين في هذا المجال.

ويُظهر التركيز على الاستدامة والتعاون العالمي التزام "الاتحاد لائتمان الصادرات" برؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي المتنوع والمستدام، ويعكس جهود الشركة في تعزيز الصادرات الوطنية ودعم القطاعات الرئيسية المتوافقة مع أولويات اقتصاد الإمارات واسع النطاق وسريع النمو.