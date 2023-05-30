«شوبا» تبني 1000 منزل للأسر المتعففة بولاية كيرلا الهندية

تسعى مجموعة «شوبا» العقارية، إلى بناء أكثر من ألف منزل للعائلات المصنَّفة تحت خط الفقر في منطقة «كياكانتشيري بانتشايات» في مقاطعة بالاكاد في ولاية كيرلا الهندية تحت مظلَّة صندوق «سري كورومبا التعليمي والخيري» خلال السنوات الأربعة القادمة

وقالت «شوبا» في بيان، إنها وضعت أساسات 100 منزلٍ يتم بنائهم حاليا، تكلفة كلٍّ منها 1.5 مليون روبية هندية، وهي جزءٌ من المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الخيري الذي أطلقته «شوبا».

وذكرت «شوبا» أنه اكتمل بناء 10 منازل وتمَّ تسليمها للعائلات المستفيدة، إلى جانب 6 وحدات سكنية مخصَّصة للأمهات الشابات وأطفالهن.

وأطلقت مجموعة «شوبا» مشروع الإسكان بهدف تزويد الأعداد الكبيرة من الأفراد والعائلات المحتاجة في بالاكاد بسكنٍ مناسب وشامل لاحتياجات الحياة الكريمة، حيث تسعى المجموعة من خلال المشروع إلى بناء أكثر من ألف منزل للعائلات المصنَّفة تحت خط الفقر في المدينة خلال السنوات الأربعة القادمة.

ويُذكر أنَّ مجموعة «شوبا» قد أطلقت العديد من المبادرات الخيرية وقدَّمت مساهمات كبيرة لمختلف القضايا الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وهي تسعى من خلال مبادراتها الخيرية المتنوعة إلى النهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، والارتقاء بالمستويات التعليمية للأفراد، ودفع عجلة تمكين المرأة، وتحسين الرعاية الصحية للمسنِّين والمحتاجين، وتعزيز وصول كافة الشرائح المجتمعية إلى التعليم، ولاسيَّما النساء.