«المنازعات الإيجارية»: رسائل «واتس أب» يعتدّ بها في النزاع الإيجاري

قال رئيس مركز فضّ المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «استخدام أطراف العلاقة الإيجارية وسائل التراسل الحديثة مثل رسائل (واتس أب)، والبريد الإلكتروني، تكون له حجية كدليل إثبات يعتدّ به عند إصدار الأحكام القضائية في المنازعات، شريطة أن يتم استجواب الأطراف المتنازعة بشأنها، وإقرارها في محضر القضية، بوجود رسائل متبادلة».

وأضاف موسى أنه «من طرق التواصل بين المؤجر والمستأجر لضمان الحقوق في العلاقة التعاقدية عبر وسائل الاتصال الحديثة: الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، ومحادثات (واتس أب)، وغيرها».

وأوضح أن «القرينة تعد من وسائل الإثبات غير المباشرة، وهو ما يجعل لرسائل (واتس أب) أو البريد الإلكتروني حجيّة، في حال وقوع نزاع إيجاري بين مستأجر ومؤجِّر، واستند أحدهما إليها في حجيته على الآخر».

وتابع: «يجيز القانون الاعتداد بهذه الوسائل، شريطة إقرار الأطراف المتنازعة باستلام هذه الرسائل التي تستخدم لإبلاغ أحد الطرفين بأمر ما متنازع عليه بينهما»، لافتاً إلى أن المركز بتّ في قضايا كثيرة استندت إلى هذه القرائن الجديدة، مع الأخذ بحجيتها.