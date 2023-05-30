«بوكس باي» سرعة أكبر في مناولة وتخزين الحاويات وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة

الزيادة غير المسبوقة في حجم التجارة الدولية والبضائع وتزايد المناطق الحضرية التي تحد من توسع الموانئ، ليست سوى بعض التحديات التي تواجه الموانئ البحرية والمحطات، ومع وصول طرق التخزين التقليدية إلى حدودها بسبب الازدحام وزيادة حجم الحاويات واللوائح البيئية، تستعد الموانئ للمستقبل والاستثمار في التكنولوجيا أو مواجهة احتمال فقدان ميزتها التنافسية.

وفي عام 2021، أكملت مجموعة موانئ دبي العالمية، اختبارات تخزين الحاويات على المنصات المرتفعة، الذي يحمل اسم نظام «بوكس باي»، في أول منشأة بالحجم الكامل تمت إقامتها في ميناء جبل علي. وتم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 63 ألف حركة للحاويات منذ بدء التشغيل التجريبي للمنشأة، التي يمكنها استيعاب 792 حاوية في وقت واحد، في بداية 2021، حيث تجاوز الاختبار، التوقعات، وأظهر نظام «بوكس باي» سرعة أكبر وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، بصورة أعلى مما كان متوقعاً.

ويُعد «بوكس باي» نظاماً آلياً حاصلاً على براءة اختراع لمناولة الحاويات، ويعتمد على تخزين الحاويات في طوابق مرتفعة تصل إلى 11 طابقاً على أرفف فولاذية.

ويتسم هذا النظام، بطاقة استيعابية تتجاوز ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات التقليدية، وبالتالي يمكن تقليل مساحة المحطات بما يصل إلى 70%.

وتم تصميم هذا النظام، للعمل بشكل آلي، والمساعدة على الوصول إلى أي حاوية بشكل فردي، دون تحريك حاويات أخرى. بينما يعتمد النظام التقليدي في مناولة الحاويات على تخزين الحاويات في صفوف، بعضها فوق بعض، وهو ما يستلزم عادة تحريك الكثير من الحاويات، من مكانها، للوصول إلى الحاويات الموجودة على المنصات الأقل ارتفاعاً.

وجرى تصميم نظام «بوكس باي» بصورة تسمح بإدارته بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، ويمكن تشغيله بالطاقة الشمسية، من خلال تركيب الألواح الشمسية فوق سطحه، وتم تطوير التكنولوجيا المستخدمة في «بوكس باي»، في الأصل من قبل مجموعة «إس إم إس» بغرض مناولة اللفائف المعدنية التي يصل وزنها إلى 50 طناً، في أرفف بارتفاع يصل إلى 50 متراً.

وفي مارس من العام الجاري، أعلنت مجموعة «دي بي ورلد» عن أول استخدام تجاري لنظام «بوكس باي» الآلي والصديق للبيئة، لتخزين الحاويات على المنصات المرتفعة في محطة حاويات «بوسان» في كوريا الجنوبية، سادس أكبر ميناء للحاويات في العالم.

ويُعد نظام «بوكس باي» نتاجاً للمشروع المشترك بين «دي بي ورلد»، والمجموعة الألمانية «إس إم إس» المتخصصة في مجال الهندسة الصناعية، والتي طوّرت نظام التخزين على المنصات المرتفعة.

وسيتم دمج نظام «بوكس باي» بسلاسة مع عمليات الرافعات الآلية المتحركة على السكك الحديدية والشاحنات، لتحديث منطقة تخزين شاغرة للحاويات، حيث سيقدّم ميزة الوصول المباشر إلى كل حاوية في أي وقت. وسيسهم في الاستغناء عن 350 ألف عملية نقل غير ضرورية سنوياً، ما سيخفّض إجمالي الوقت الذي تستغرقه الشاحنات لنقل الحاويات داخل المحطة بنسبة تصل إلى 20%، ويُشكل إضافة نوعية إلى خدمات تسليم البضائع التي تقدّمها شركة «بوسان نيوبورت» إلى متعامليها.

ويتميز نظام «بوكس باي» بأنه «مؤتمت» بالكامل، ومزوّد بعناصر سلامة مدمجة، وتخطط «دي بي ورلد» لتشغيله باستخدام الطاقة الشمسية من خلال الألواح الكهروضوئية الموجودة على سطح نظام التخزين، بما يدعم استراتيجية «المجموعة» وجهودها في تخفيض نسبة الكربون إلى (الصفر) في عملياتها على مستوى العالم.