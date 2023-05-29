«ديوا»: نسبة «الفاقد» في شبكة مياه دبي من أدنى النسب عالمياً

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بأن تطبيقها لـ«نظام إدارة توزيع المياه الذكي»، يؤدي دوراً مهماً في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية الميدانية الخاصة بمراقبة شبكة توزيع المياه في دبي، والتحكم بها عن بُعد على مدار الساعة، ما يرسخ تميز الهيئة، حيث إن نسبة الفاقد في شبكة المياه التابعة لها تعد من أدنى النسب في العالم.

وأوضحت الهيئة أن النظام أسهم في زيادة عدد أجهزة قياس التدفق المراقبة بالكامل من تسعة أجهزة في عام 2020 إلى 93 جهازاً في عام 2022، ورفع عدد الصمامات المراقبة بالكامل من أربعة صمامات إلى 31 صماماً، وعدد الصمامات المراقبة بالكامل المصممة للانقطاعات المخطط لها من سبعة صمامات إلى 50 صماماً، وعدد أجهزة التحقق من الشبكة والتحكم بمستوى الخزانات ومراقبة الضغط من جهازين إلى 21 جهازاً.

وبحسب الهيئة، يعمل «نظام إدارة توزيع المياه الذكي» على تعزيز مراقبة وإدارة شبكة توزيع المياه التابعة للهيئة، وتحسين أتمتة وكفاءة العمليات، واعتمادية إمدادات المياه وإدارة الأصول وتعزيز استدامتها، ورفع موثوقية إمدادات المياه. كما يسهم بشكل كبير في تحسين حسابات موازنة المياه، وتحديث بيانات المحاكاة الهيدروليكية للشبكة بشكل يومي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نلتزم بتحقيق توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمواصلة تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تدعم استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، ورؤية دبي الشاملة بالنسبة لاستدامة موارد المياه، في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، والتي تركز على تعزيز الموارد واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة».

وأضاف: «نواصل تطوير الحلول الاستباقية المبتكرة، بالاعتماد على شبكتنا الذكية المتقدمة وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لجعل إمارة دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم، وتعزيز سعادة المتعاملين، ومكانة الهيئة بوصفها إحدى أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم».

وأكد الطاير أن «الهيئة حققت إنجازات ملموسة في تطوير شبكة المياه لتعزيز كفاءتها واعتماديتها ورفع كميات التدفق المائي، لتلبية احتياجات التنمية الشاملة، وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة»، مشيراً إلى أن «نتائج الهيئة تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في العديد من المؤشرات، إذ بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه في عام 2022، (4.5%)، مقارنة بـ15% في أميركا الشمالية».

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس - قطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة، المهندس عبدالله عبيدالله: «يعتمد (نظام إدارة توزيع المياه الذكي) على نظام مركزي للمراقبة والتحكم عن بُعد على مدار الساعة، ومعدات وأنظمة ذكية مبتكرة، مثل: أجهزة قياس التدفق ومحولات الضغط والصمامات المتطورة المزودة بالمحركات، ووحدات تحكم طرفية يتم تركيبها على نقاط اتصال أنابيب النقل مع التوزيع، ومن ثم ربطها مع أنظمة الإشراف والتحكم عن بُعد للمياه (إسكادا)، ونظام إدارة هيدروليكي متطور، ما يحسّن دقة تحديد مواقع الأعطال وعزلها، فضلاً عن خفض النفقات».