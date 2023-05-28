مذكرة تفاهم بين الإمارات للتنمية وباراغواي لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات

وقع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع الوكالة المالية للتنمية في جمهورية باراغواي، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، وذلك بحضور سفير جمهورية باراغواي لدى الدولة، خوسيه أغويرو أفيلا.

وتنصّ المذكرة على تبادل الخبرات وبناء علاقة مثمرة طويلة الأمد في مجالات تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم، وتطوير حلول لتمويل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، وتقييم الأثر التنموي، ورقمنة إجراءات التمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خصيصاً.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: "يواصل مصرف الإمارات للتنمية جهوده المستمرة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات التنمية الرائدة لتعزيز تبادل الخبرات وتعزيز التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمصرف".

وأضاف النقبي: "تمثّل مذكرة التفاهم اليوم مع الوكالة المالية للتنمية في باراغواي منصة قوية لتوسيع قدراتنا وتعزيز دعمنا للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وذلك بما ينسجم مع استراتيجياتنا في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات".

وتابع النقبي: "يعزز تعاوننا مع الوكالة المالية للتنمية في باراغواي فرص العمل المشترك والاستفادة من خبرات الوكالة المهنية في مجال تمويل التكنولوجيا الزراعية ورقمنة عمليات التمويل، كما يسهم في مشاركة خبرات مصرف الإمارات للتنمية في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير وصول سهل ومبسّط إلى رأس المال، والذي من شأنه إحداث تأثير إيجابي وتحقيق نجاح مشترك للطرفين".

من جانبها، قالت تيريزا فيليلا، رئيسة مجلس إدارة الوكالة المالية للتنمية في باراغواي: "نعتقد ان توقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، سيكون له فوائد كثيرة لكلا الجانبين مع التركيز على بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات تساهم في تطوير المنتجات وتعزيز العمليات التي تسهّل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل. وسنستفيد من خبرات مصرف الإمارات للتنمية العميقة في العمل مع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لفهم احتياجات هذه الشركات ومساعدتها على تسريع وتيرة نموها وتعزيز مساهماتها الاقتصادية. وفي المقابل، سنوظف خبرتنا في مجال تمويل أعمال التكنولوجيا الزراعية واستخدام التكنولوجيا والحلول الرقمية لمساعدة كلا الجانبين على تسريع تمويل الابتكار لحفز عجلة النمو الاقتصادي".