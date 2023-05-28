«جمارك دبي» تعتمد نظاماً متطوراً عملاقاً لفحص المركبات والمعدات الثقيلة

أعلنت دائرة جمارك دبي عن تزويدها «مركز جمارك جبل علي وتيكوم» بنظام متطور هو الأول من نوعه في العالم، لفحص وتفتيش المركبات الثقيلة والخفيفة، والمعدات الضخمة واليخوت، عبر المسح بالأشعة السينية (X-Ray).

وأكدت الدائرة أن النظام يزيد من قدرة المركز على مضاعفة عمليات التفتيش، وتسريع الإجراءات، و دعم انسيابية الأعمال والتجارة، ويعزز من مكانة ميناء جبل علي، الأكبر في الشرق الأوسط وأحد أهم الموانئ البحرية عالمياً، حيث يختصر الجهاز وقت التفتيش من ما يقارب ست ساعات يدوياً إلى خمس دقائق فقط.



نظام متطور

ويتضمن النظام المتطور العملاق مواصفات خاصة بناء على طلب من «جمارك دبي»، بإمكانية مسح مركبات ومعدات ثقيلة بحد أقصى بأبعاد تبلغ (5.9x5.5 أمتار)، ويعمل الجهاز بوضعي تشغيل: الثابت (جانتري) حيث تكون المركبة في وضع متوقف، و«المتحرك» حيث يتم مسح المركبة أثناء عبورها من خلال الجهاز.

كما يمتلك الجهاز القدرة على كشف، والتعرف على المواد المشعة وتحديد موقعها، والتعرف على البيان الجمركي للحاويات من خلال رقم الحاوية، كما يتميز بالتحكم عن بُعد بما في ذلك تحليل الصور واتخاذ القرار المناسب بناء على ذلك.



رحلة دبي

وأكد المدير العام لـ«جمارك دبي»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، أن «(جمارك دبي) تشارك دبي رحلتها، لتكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم، وضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية وفق أجندتها الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وأضاف أن الجهاز المتطور والذي صمم خصيصاً لـ«جمارك دبي»، سيدعم العمليات التجارية بشكل كبير عبر زيادة القدرة الاستيعابية، وتسريع فحص المركبات الثقيلة والخفيفة، والمعدات الضخمة المستخدمة في العديد من المجالات الإنشائية والصناعية.



جمارك آمنة

من جانبه، قال مدير إدارة الدعم الفني في «جمارك دبي»، المهندس عادل السويدي: «يدعم النظام المتطور، المنظومة الأمنية في دولة الإمارات ودبي، ويعزز من حماية المجتمع من خلال اعتماد أفضل المواصفات التقنية، وزيادة مراقبة الحدود والمنافذ، وتطوير الأجهزة والمعدات المساندة لهذه العمليات، لتظل دبي من أكثر المدن أمناً في العالم».

وأضاف: «يعتبر اقتناء هذا النظام الفريد من نوعه عالمياً خطوة كبيرة نحو تأكيد استراتيجية (جمارك دبي) في ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، نظراً لقدرته الفائقة على الاختراق للكشف عن محتويات المركبات والحاويات والمعدات الثقيلة، وتحديد المواد الممنوعة والمحظورة»، مشدداً على أن الدائرة لا تتوانى عن توفير أحدث وأفضل تقنيات وأنظمة التفتيش، إذ تولي أهمية قصوى لحماية المجتمع، والمحافظة على الأمن، والتي تأتي في صميم العمل الجمركي.

عمليات التفتيش

في السياق نفسه، أكد مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية (مكلف)، راشد سيف الضباح السويدي، أن «إدارة المراكز البحرية في ميناء جبل علي تكثف الجهود، وتعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز مكانة دبي مركز عالمي للتجارة الدولية وحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب، وتعظيم دور ميناء جبل علي في سلاسل الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية».

وأضاف: «أنجز (مركز جمارك جبل علي وتيكوم) في العام الماضي 208.9 آلاف عملية تفتيش للشحنات التجارية، ونجح في تنفيذ 326 ضبطية جمركية، في وقت تواصل فيه فرق العمل بالمركز تطوير الأداء بشكل مستدام لتحقيق رؤية القيادة في ريادة إمارة دبي تجارياً».