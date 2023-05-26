انطلاق أعمال معرض "ايكرس2023" للاستثمار العقاري

تحت رعاية من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، إفتتح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، أمس فعاليات النسخة الثامنة من معرض الشارقة للاستثمار العقاري- "إيكرس 2023" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري، بمشاركة شركات التطوير العقاري، ويستمر حتى الـ الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وحضر إفتتاح المعرض، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، ومدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عبدالعزيز أحمد الشامسي، و الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، سيف محمد المدفع، و رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة العقاري –"إيكرس" ورئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، سعيد غانم السويدي.

ويشهد المعرض في دورته الحالية مشاركة واسعة من الشركات المحلية والإقليمية المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري والمقاولات، ومواد البناء والإنشاء، والوكلاء والوسطاء العقاريون، والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات الديكور والتصميم الداخلي والخارجي، إضافة إلى شركات الخدمات الهندسية، وشركات إدارة المشاريع، وعدد من الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

كما يضم المعرض بين هذا العام جناحاً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية والتسويق الإلكتروني لتحقيق التنوع وزيادة التنافسية بين الشركات، واستقطاب شريحة أكبر من المستثمرين والمطورين، لمواكبة التطور الذي يشهده القطاع العقاري محلياً ودولياً وعالمياً.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبد الله سلطان العويس، إن "معرض إيكرس استطاع على مدار السنوات الماضية أن يغدو محطة أساسية على شاشة الخطط الاستثمارية للشركات العقارية في المنطقة، والمستثمرين الراغبين في الاطلاع على المشاريع العقارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم في تنفيذ مشاريع عقارية، أو الدخول في شراكات استراتيجية مع بعضهم البعض بما يحقق مصالحهم، ويؤمن الجدوى الاقتصادية لاستثماراتهم، وهو الأمر الذي يصب بشكل مباشر في خطط الغرفة الاستراتيجية في الترويج للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة ومن أهمها القطاع العقاري".

وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ، عبد العزيز أحمد الشامسي، إن "معرض الشارقة العقاري- إيكرس، أصبح منصة عربية عالمية تجمع كبار المستثمرين في قطاع العقارات في المنطقة والعالم، وتشارك فيه كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري، والشركات ذات العلاقة بالقطاع العقاري، وهو الأمر الذي يوفر فرصة فريدة من نوعها لجميع الأطراف والجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري للالتقاء والتفاعل وتبادل الخبرات والرؤى وعقد الشراكات وإبرام الصفقات الرابحة التي يزخر بها أحد أكثر القطاعات حيوية في الدولة، بالإضافة إلى دعم شركات التطوير العقاري من خلال الترويج لمشاريعهم العقارية من داخل الدولة وخارجها، مستفيدين من النهضة العمرانية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة القطاعات والمجالات".

وأشار الشامسي إلى أهمية "تمكين الشركاء والمستثمرين من تطوير منهجيات مرنة تتلاءم مع المتطلبات المتغيرة للسوق العقاري، وفتح مجالات جديدة أمام العارضين والمستثمرين لتكون ملبية لحاجة العملاء بكافة شرائحهم مع توفر خدمات تمويلية للمستثمرين والجمهور ممن يتطلعون إلى شراء وحدات سكنية خلال المعرض، والاستفادة من حزمة التشريعات والحوافز المرنة التي تقدمها الشارقة للمستثمرين لترسيخ دورها كوجهة استثمارية وكمحور استثمار رئيسي في منطقة الخليج والشرق الأوسط".

وأضاف أن "الدائرة حاضرة بالمعرض من خلال جناح خاص بها يتضمن تقديم كافة الخدمات الرقمية والواقعية التي تقدمها الدائرة لعملائها، مشيرا إلى أن "المعرض جزء من استراتيجية دائرة التسجيل العقاري الهادفة للترويج للاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة، والتعريف بالمزايا والحوافز التي تمتاز بها وتوفرها لقطاع الأعمال والمطورين والمستثمرين العقاريين من مختلف دول العالم".

وقال رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة العقاري –"إيكرس" ورئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، سعيد غانم السويدي، إن "للمعرض دورا مهماً في تنشيط الحركة الاستثمارية العقارية بكل مجالاتها، ويمثل نافذة حيوية للمطورين والمستثمرين، وكافة الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع العقاري لعرض مشاريعهم وعقد شراكات فيما بينهم لتنفيذ مشاريع جديدة".