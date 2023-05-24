«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف «الإمارات للتنمية» عند (AA-)

أعلن مصرف الإمارات للتنمية تأكيد وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للمصرف عند المستوى «AA-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأفاد المصرف بأن هذا التصنيف يعكس مستوى الثقة بأساسيات الائتمان ومبادئ إدارة المخاطر التي يتبناها، ويشكل دليلاً ملموساً لقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف، أحمد محمد النقبي: «يعزز تصنيف (ستاندرد آند بورز) مكانة المصرف كمحرك مالي رئيس لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي في الإمارات».

وأضاف: «يستند المصرف في أدائه إلى استراتيجيته الواضحة، ومنهجه التمويلي التنموي المبني على (مقياس الأداء التنموي) الذي طوره، فيما يؤكد هذا التصنيف قدرتنا على تحقيق نمو سريع في عمليات التمويل». وتابع: «نواصل تمكين الشركات والوفاء بالتزامنا في تسريع مسار النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية».

30 مليار درهم لدعم الشركات

أطلق مصرف الإمارات للتنمية في أبريل من عام 2021 استراتيجيته الخمسية، ليصبح بذلك المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الصناعي والاقتصادي في الإمارات. وتركز الاستراتيجية على دعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة ضمن خمسة قطاعات ذات أولوية، هي: الصناعة، التكنولوجيا المتقدمة، الرعاية الصحية، الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة. ورصد البنك محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13 ألفاً و500 شركة في هذه القطاعات حتى عام 2026.