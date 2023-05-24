«أبوظبي الإسلامي» يطلق خاصية فتح حساب رقمي للشركات

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن إطلاق خاصية فتح حساب رقمي عبر الهاتف المحمول، للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يتيح لها فتح حساب Business Connect دون الحاجة إلى زيارة أيٍّ من فروع المصرف أو تقديم مستندات أو التوقيع على أيّ منها.

وأفاد «أبوظبي الإسلامي» بأنه أصبح أول مصرف في الإمارات يتيح خاصية فتح حساب رقمي للشركات عن بعد، من خلال استخدام تقنية التعرف على الوجه، لتنفيذ عملية التحقق بشكل فوري وآمن، لفتح الحسابات المصرفية الجديدة للشركات في أقل من 24 ساعة.

وبحسب المصرف، تشمل المرحلة الأولى فتح الحساب فقط للمالكين الفرديين الذين يحوزون رخصة شركة تجارية في دبي، على أن يتم تطوير البرنامج نفسه للشركات الموجودة في أبوظبي بعد توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وسيتمكّن المتعاملون من فتح حسابات جارية للشركات بالدرهم الإماراتي بعد إتمام عمليّة التقدّم بالطلب رقمياً باستخدام تطبيق ADIB Direct Business.