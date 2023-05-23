«كانال كراون».. برج جديد في دبي بحديقة مستوحاة من الكواكب

يضم البرج الجديد في دبي «كانال كراون» معالم بارزة تشمل حديقة مستوحاة من عالم الكواكب، وأحواض سباحة «إنفينيتي» ووسائل راحة في الدور العلوي. وتحمل التصاميم الداخلية للبرج، الذي تطوره شركة «داماك» العقارية، توقيع دار المجوهرات السويسرية «دي جريسوغونو».

ويقع المشروع عند قناة دبي المائية، بجوار مجموعة من الأبراج الجديدة التي أطلقتها «داماك» أخيراً في قلب دبي. وتم تصميم كل منزل في «كانال كراون» بعناية بالغة مع الاهتمام بأدق التفاصيل، ليجسد فخامة أسلوب الحياة العصرية. وتتميز المنازل أيضاً بوجود نوافذ واسعة ممتدة من الأرض حتى السقف، توفر إطلالات بانورامية على أفق المدينة وقناة دبي المائية.

ويتألف البرج الجديد من وحدات سكنية متفاوتة المساحة، تبدأ من شقق الاستوديو، إضافة إلى شقق غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم.