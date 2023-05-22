«ديوا»: 4 أوراق بحثية حول الفضاء خلال عام 2022

نشر مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أربع أوراق بحثية حول الفضاء خلال العام 2022، وذلك في عدد من المؤتمرات العلمية الدولية والمجلات والدوريات العالمية المحكّمة.

وأثنى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، على جهود الباحثين في المركز، والتي نجحت خلال فترة قصيرة بتعزيز ريادة الهيئة على مستوى العالم، من خلال ابتكار تقنيات متقدمة، وتطوير حلول باستخدام تقنية إنترنت الأشياء للأقمار الاصطناعية، وإيجاد نظم استخدام متخصصة لعمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وتحسين إدارة شبكة الطاقة، وشبكات نقل وتوزيع المياه، فضلاً عن إيصال المشروعات البحثية الإماراتية إلى المؤسسات الأكاديمية العالمية، وإثراء المجتمع العلمي في دبي ودولة الإمارات والعالم.

ونوه إلى أن قمر الهيئة الاصطناعي النانوي «ديوا- سات 1» تم تصميمه وتطويره في المركز، ما جعل الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه.

وأضاف أن المركز عمل على تطوير وبناء المحطة الأرضية المستقلة للهيئة، والتي تمتاز بقدرتها على التعقب والتواصل مع أقمار الهيئة الاصطناعية الخاصة بالمدار الأرضي المنخفض على ارتفاع 400-700 كيلومتر.

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان: «تعتبر أبحاث الفضاء ضمن المحاور الرئيسية لمجالات عمل المركز والتي تشمل أيضاً الطاقة الشمسية، وتكامل الشبكة الذكية، وكفاءة الطاقة، والمياه، إضافة إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، فيما تهدف أبحاث الفضاء إلى دعم الهيئة في الاستشعار عن بعد بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة باستخدام الأقمار الاصطناعية وقدرات المحطات الأرضية».

• «ديوا» أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار النانوية لتحسين شبكات الكهرباء والمياه.