12.8 مليار درهم ودائع الأفراد في البنوك المحلية خلال فبراير

أودع الأفراد في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، 12.8 مليار درهم في البنوك المحلية خلال فبراير الماضي، ليصل الرصيد التراكمي لتلك الودائع بنهاية الشهر إلى 587.5 مليار درهم مقارنة مع 574.7 مليار درهم نهاية يناير السابق، بنمو شهري نسبته 2.2%، وذلك بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتعكس زيادة ودائع الأفراد بالبنوك وفرة الفوائض المالية لديهم والثقة العالية بالقطاع المصرفي المحلي.

أسعار الفائدة

وتعقيباً قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»، إن «أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع تُعد عامل جذب أساسياً، حيث شهدت الفائدة الرئيسة زيادة متتالية لـ10 مرات على مدار العامين الماضيين، ما انعكس على نسبة الفائدة على الودائع في البنوك والتي تراوح حالياً ما بين 4.5 و5%».

وأضاف يوسف أن «الجميع سواء من المواطنين أو غير المواطنين لديهم ثقة كبيرة ببنوك الإمارات»، مشيراً إلى أن «النسبة الأكبر منهم يفضلون الاحتفاظ بأي أموال فائضة لديهم في الدولة لما يتمتع به القطاع المصرفي المحلي من سمعة ممتازة، بجانب توفير أفضل الخدمات وأسرعها على مستوى الدول العربية والمنطقة».

قوة العملة

ولفت يوسف إلى أن قوة العملة المحلية وقوانين المصرف المركزي المتطورة تشجع الأفراد والمستثمرين على الإبقاء على أموالهم بالبنوك المحلية، موضحاً أن «الودائع البنكية معدومة المخاطر على الاستثمار بعكس القطاعات الاستثمارية الأخرى، لذا يفضل الأفراد الاحتفاظ بأموالهم في البنوك والتمتع بالعائد الكبير عليها دون تحمل مخاطر».

الودائع الادخارية

إلى ذلك، كشفت بيانات «المركزي»، أن الودائع الادخارية في البنوك، بلغت 245 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 245.5 مليار درهم نهاية يناير السابق.

وأشارت إلى أن الودائع الادخارية شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية عام 2018 وصولاً إلى 172.2 مليار درهم في عام 2019، و215.2 مليار درهم في عام 2020، و241.8 مليار درهم في عام 2021، و245.8 مليار درهم خلال العام الماضي.

15.9 مليار درهم رصيد «المركزي» من الذهب

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي أمس، أن رصيد المصرف من السبائك الذهبية كأحد أصوله القوية، التي يتملكها، بلغ 15.91 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقارنة مع 16.7 مليار درهم سجلها نهاية يناير السابق، بانخفاض شهري قيمته 200 مليون درهم.

لكن البيانات أوضحت أن رصيد «المركزي» من المعدن الأصفر، شهد نمواً سنوياً بنسبة 28%، حيث وصل إلى 15.91 مليار درهم في نهاية فبراير 2023 بزيادة تعادل أكثر من 3.4 مليارات درهم، مقارنة بنحو 12.476 مليار درهم في فبراير 2022.

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مليار درهم الودائع الادخارية في البنوك بنهاية فبراير.