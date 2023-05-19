25 % من النساء في «مصدر» يشغلن مناصب إشرافية

أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2022، والذي يسلّط الضوء على أبرز إنجازاتها في مجال الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية، والحوكمة المؤسسية، حيث أعلنت مضاعفة قدرتها الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة، وإسهاماتها في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون خلال عامين، وأنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها وطموحاتها أن تصبح إحدى كبريات شركات الطاقة المتجددة في العالم بحلول 2030.

وأبرز التقرير الأدوار الكبيرة التي يقوم بها العنصر النسائي في الشركة، إذ كشف أن نحو 25% من النساء العاملات في «مصدر» يشغلن مناصب إشرافية. أما منصة «شباب من أجل الاستدامة» فتهدف إلى الوصول إلى مليون شاب وشابة بحلول عام 2030.

وأفادت الشركة بأن قدرتها الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة خلال عام 2022 بلغت 20 غيغاواط، في وقت قامت فيه بتوليد 18 ألف غيغاواط ساعي، إضافة إلى تفادي انبعاث 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بضمان أمن الطاقة ودعم نمو قطاع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات وترسيخ الاستدامة، تواصل (مصدر) إنجازاتها الممتدة لـ17 عاماً، لترسخ مكانتها كأحد أكبر المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم، ومسهماً رئيساً في جهود الانتقال العملي والواقعي في قطاع الطاقة».