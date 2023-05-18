حمدان ومكتوم بن محمد: «طيران الإمـارات» كانت حلماً راود محمد بن راشد تحوّل إلى نمـوذج عالمي

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، مقر «مجموعة الإمارات»، حيث كان في استقبال سموهما لدى وصولهما، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة.

خطط مستقبلية

وتوجه سموهما فور وصولهما إلى القاعة الرئيسة في المقر، حيث استمعا إلى شرح عن خطط المجموعة المستقبلية الطموحة قدّمه رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك الذي استعرض الاستثمار في المنتجات والعلامات التجارية في السنوات المقبلة، ومبتكرات السفر التي تم تطويرها لتعزيز تجربة المتعاملين، وريادة «طيران الإمارات» في الصناعة العالمية على الأرض وفي الأجواء، والنتائج القياسية التي حققتها المجموعة خلال العام الماضي، في تأكيد للنهج التشغيلي السليم الذي تتبعه الشركة وتستلهم فيه أسلوب دبي في التغلب على التحديات، بل تحويلها إلى فرص جديدة للنمو والتميز.

أداء قوي

وفي مستهل الزيارة، أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لشركة «طيران الإمارات» التي وصفها بأنها كانت مسهماً فعالاً منذ بداياتها الأولى في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحويل دبي إلى واحدة من أهم مدن العالم.

وأشاد سموه بالأداء القوي لـ«طيران الإمارات»، وما حققته من نتائج قياسية خلال العام المالي الماضي، رغم ما شهده قطاع الطيران العالمي من تحديات خلال الفترة الماضية. وقال سموه: «بقيادة وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، لعبت (طيران الإمارات) دوراً محورياً في تأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال، ووجهة رئيسة للاستثمار والسياحة.. وفي الوقت الذي تبدأ فيه دبي مرحلة تنموية جديدة حددت ملامح أجندتها الاقتصادية للأعوام الـ10 المقبلة، فإننا نثق بمواصلة (مجموعة الإمارات) لدورها في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، واستحداث معايير جديدة للجودة في قطاع الطيران والسفر حول العالم».

دبي في الصدارة

وفي تغريدة على «تويتر»، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «عندما يُكتب تاريخ الإنجازات الحديثة في قطاع الطيران، دبي في الصدارة، فمطارها هو الأول في السفر الدولي، و(طيران الإمارات) تُقدم أفضل تجربة للمسافرين.. (طيران الإمارات) كانت حلماً راود محمد بن راشد، فكانت انطلاقة رحلتها الأولى في 1985.. لم تزدها السنوات إلا تألقاً، وبقيادة أحمد بن سعيد واثقون بقدرات (طيران الإمارات) على تشكيل حاضر الطيران ومستقبله».

علامة إماراتية

كذلك، نوّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بما حققته «مجموعة الإمارات» من إنجازات تمكّنت من خلالها من ترسيخ مكانتها كإحدى أهم العلامات التجارية الإماراتية، وتأكيد ريادتها نموذجاً متطوراً لخدمات الطيران رفيعة المستوى، وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال سموه: «(طيران الإمارات) جعلت دبي واحدة من أكثر المدن اتصالاً بالعالم، وحلقة وصل رئيسة لربط أسواق العالم وتمكين التواصل الإيجابي بين ثقافاته، كذلك جعلتها نقطة جذب رئيسة لرواد الأعمال والمبتكرين والمبدعين وأصحاب الطموحات الكبيرة من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف سموه: «نعتز بما وصلت إليه (مجموعة الإمارات) من مستويات تميز جعلتها نموذجاً عالمياً يحتذى في مجال الطيران والسفر.. ومع التزامها برؤية القيادة، والاستثمار المستمر في تعزيز قدراتها التقنية ورفع كفاءة كوادرها البشرية، فإن (مجموعة الإمارات) ستظل دائماً من المسهمين المؤثرين في تأكيد مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، والتمهيد للوصول إلى المزيد من الفرص التي تعزز ازدهارها وتطورها كنموذج مُلهِم لمدن المستقبل».

مركز التحكم

وخلال الزيارة، اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد، على مركز التحكم الرئيس لشبكة «طيران الإمارات» الذي يشكل عصب عمليات الشركة حول العالم، حيث استمع سموهما إلى شرح حول اختصاصات ومهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بلا توقف، وفي مقدمتها تأكيد وصول ومغادرة الرحلات الجوية في مواعيدها المحددة، دون أي تأخير، كما يسهم المركز في تنسيق العمليات بين مختلف إدارات وأقسام الشركة تأكيداً لسير منظومة العمل وجميع الرحلات بشكل سلس ومنتظم.

كما استمع سموهما إلى شرح حول التقنيات المتطورة التي يعتمد عليها الفريق في مركز التحكم الرئيس، والتي تخدم مراقبة حركة أسطول «طيران الإمارات» عبر رحلاتها المختلفة حول العالم، ومراقبة الحالة الجوية، وغيرهما من المتغيرات التي من شأنها التأثير في حركة الطيران عموماً في مختلف المناطق التي تسيّر إليها رحلاتها، ما يعزز قدرة الشركة على التعامل بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية مع مختلف المواقف وفي الأوقات كافة، بما يكفل سلامة وراحة المسافرين وأطقم الطيران في كل وقت وحين.

لقاء الموظفين

وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد ومعه سمو الشيخ مكتوم بن محمد، على لقاء مجموعة من موظفي أطقم الطيران الجدد الذين تخرجوا حديثاً، تمهيداً لانضمامهم إلى رحلات «طيران الإمارات»، وعددهم 120 موظفاً وموظفة، حيث بارك سموهما لهم التخرج، وتمنّيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.

والتقطت لسموهما الصور التذكارية مع الخريجين الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة، وما تعكسه من حرص القيادة على تشجيع مختلف أطقم العمل في المجالات كافة، وتحفيزهم على تحقيق أعلى مستويات التميز.

تقنيات ذكية

وكذلك شاهد سمو ولي عهد دبي، وسمو النائب الأول لحاكم دبي، تقنية الـ«هولوغرام» ثلاثية الأبعاد التي تستخدمها «طيران الإمارات» للتواصل الافتراضي مع موظفيها ومكاتب إصدار بطاقات السفر، وكذلك في اجتماعات الشركة، وذلك في إطار اعتماد المجموعة على التقنيات الذكية في تيسير أعمالها.

كما تابع سموهما عرضاً حياً للنظام الذكي الجديد في إتمام إجراءات سفر الركاب على متن «طيران الإمارات» بمساعدة الروبوت «سارة» الذي يعد الأول من نوعه في العالم لهذا الغرض، حيث يتم استخدام هذا النظام الذكي في مطابقة وجوه المسافرين مع جوازات السفر الممسوحة ضوئياً، وتسجيلهم، ومن ثم إرسال بطاقة الصعود إلى الطائرة إلى هواتفهم المحمولة، حيث أعلنت «طيران الإمارات» مؤخراً اعتماد بطاقة الصعود إلى الطائرة رقمياً لركابها المغادرين من دبي، بدلاً من النسخة الورقية المطبوعة، في خطوة جديدة هدفها توفير الراحة للمتعاملين معها.

حمدان بن محمد:

«طيران الإمارات أسهمت منذ بدايتها الأولى في تحقيق رؤية محمد بن راشد في جعل دبي واحدة من أهم مدن العالم».

«بقيادة أحمد بن سعيد.. (مجموعة الإمارات) لعبت دوراً في تأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة رئيسة للاستثمار والسياحة».

مكتوم بن محمد:

«مجموعة الإمارات رسّخت مكانتها كإحدى أهم العلامات التجارية الإماراتية ونموذج متطور لخدمات الطيران بأفضل المعايير العالمية».

«(طيران الإمارات) جعلت دبي واحدة من أكثر المدن اتصالاً بالعالم وحلقة وصل رئيسة لربط أسواقه وتمكين التواصل الإيجابي بين ثقافاته».

الربحية الأعلى في تاريخها

أعلنت «مجموعة الإمارات» مؤخراً عن عامها الأعلى ربحية على الإطلاق، بفضل استعداد دبي لعودة الطلب القوي على السفر الجوي الدولي.

وسجلت «مجموعة الإمارات» أرباحاً قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 من مارس 2023، بلغت 10.9 مليارات درهم. كما بلغت إيرادات المجموعة 119.8 مليار درهم، بنمو نسبته 81% عن نتائج السنة السابقة.

وجاءت النتائج القياسية أيضاً متماشية مع نمو عدد زوار دبي الدوليين بنسبة 97% على أساس سنوي، والذي يواصل مساره الصحيح في عام 2023.