270 مليون درهم إيرادات «مجموعة يلا» في الربع الأول

بلغت إيرادات «مجموعة يلا» 270 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري بنمو 1.6%، ما يعكس النجاح المستمر للشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير عملياتها.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها المجموعة، ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 73.1 مليون درهم بنسبة نمو 12.5% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ما يعكس متانة الأداء المالي للشركة بفضل الزخم المستمر في نمو أعمالها.