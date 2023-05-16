تقرير : دبي أسرع أسواق العقارات الفاخرة نمواً

أفادت شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» أن تزايد توجه كبار الأثرياء من مختلف العالم إلى دبي ينعكس إيجاباً على نمو قيمة العقارات الفاخرة، وفائقة الفخامة في الإمارة.

وأوضحت الشركة في تقريرها عن القطاع العقاري في دبي للربع الأول من العام الجاري أن متوسط قيمة المنازل الفاخرة في دبي ارتفع بـ 54.6 %، بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وبلغ متوسط قيم العقارات فائقة الفخامة في دبي في الربع الأول 7280 درهماً للقدم المربعة بنمو 16% مقارنة بمتوسط القيمة المسجل في سنة 2022 والذي بلغ 6250 درهماً.

ولفتت «نايت فرانك»، إلى أن دبي سجلت 88 صفقة بيع لمنازل فائقة الفخامة تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار (36.7 مليون درهم) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وارتفعت القيم العقارية في دبي 5.6% في الربع الأول على أساس سنوي، الربع التاسع على التوالي، لترتفع القيم العقارية في دبي بنحو 20% مقارنة بالربع الأول من سنة 2020، وعلى أساس سنوي ارتفعت القيم بنحو 13%.

وارتفعت قيم الشقق السكنية 5.7% في الربع الأول إلى 1230 درهماً (للقدم المربعة)، بزيادة 15% مقارنة بالفترة نفسها من 2020.