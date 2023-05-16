11.6 مليار درهم صافي دخل «طاقة» خلال الربع الأول

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أمس، عن تحقيق صافي دخل بقيمة 11.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 9.6 مليارات درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحة أن هذه الزيادة نتجت بشكل أساسي عن المكاسب المتحققة لمرّة واحدة نتيجة الاستحواذ على حصة 5% من أسهم شركة «أدنوك للغاز».

وذكرت الشركة في بيان، أنها سجلت إيرادات بقيمة 13.1 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع تعرفة التوريد بالجملة والتعرفة المتعلقة باستخدام شبكة النقل ضمن قطاع النقل والتوزيع.