أحمد بن سعيد: محمد بن راشد مهندس السياسات الاقتــصادية في دبي.. والمحرك لمسار «مجموعة الإمارات»

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «نفخر بأدائنا في عام (2022/ 2023) الذي لا يمثل تعافياً كاملاً فحسب، بل يُعد إنجازاً قياسياً أيضاً».

وأضاف سموه: «لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي كانت وراء نجاحنا اليوم وعلى مر السنين. كما أن مهندس السياسات الاقتصادية التقدمية في دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو أيضاً المحرك لمسار (مجموعة الإمارات)، إذ من دون قيادته ودعمه، فإن حجم (طيران الإمارات) لم يكن ليبلغ نصف ما هو عليه اليوم».

وتابع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «أنا فخور بأداء (مجموعة الإمارات) في (2022/ 2023)، ومساهمتنا في استعادة حركة النقل الجوي والسياحة عبر الأسواق التي نخدمها، بما في ذلك النمو المذهل الذي حققته دبي بنسبة 97% على أساس سنوي في أعداد الزوار الدوليين لعام 2022».

770 ألف وظيفة

وقال سموه: «تُعد المجموعة أكبر لاعب في قطاع الطيران في دولة الإمارات، الذي يدعم أكثر من 770 ألف وظيفة، ويولد مساهمة تقديرية في الناتج المحلي الإجمالي تزيد على 47 مليار دولار (172.5 مليار درهم). ومن خلال خطط للنمو، وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا نتوقع ارتفاع مساهمتنا بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على مدى العقد المقبل من خلال التوظيف المباشر وغير المباشر، والإنفاق على سلسلة التوريد، والإنفاق السياحي، والاستفادة من التجارة وحركة البضائع».

عودة قوية

وتعليقاً على أداء «مجموعة الإمارات» في السنة المالية (2022/ 2023)، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «توقعنا عودة قوية لأعمالنا، ومع رفع آخر قيود السفر وموجة الطلب الناجمة عن ذلك، كنا على استعداد لتوسيع عملياتنا بسرعة وأمان لخدمة المتعاملين معنا، في وقت ساعدت فيه استثماراتنا المستمرة في علامتنا التجارية، وفي منتجاتنا وخدماتنا، في زيادة تفضيل المتعاملين، ووضعتنا في مكانة ممتازة في السوق. ونتيجة لذلك، حققنا أداءً مالياً قياسياً، وأرصدة نقدية قياسية عن السنة المالية. وهذا يعكس قوة نموذج أعمالنا المثبت، وتخطيطنا المستقبلي الدقيق، والعمل الجاد لجميع موظفينا، وشراكاتنا القوية عبر منظومة الطيران والسفر».

نظرة إيجابية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «لم نقم في (2022/ 2023)، بإعادة معظم عملياتنا فحسب، بل طوّرنا أيضاً بصمتنا وقدراتنا من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والمنتجات والتقنيات الجديدة، ما يدل على مرونتنا وقدراتنا. كما أننا نواصل وضع أسس قوية لمواصلة النجاح في المستقبل، ونتعاون مع الشركاء لتنمية أعمالنا، وإيجاد حلول مبتكرة للسفر والطيران. ومع توسع أعمالنا، تتوسع قدراتنا على إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي نخدمها. التزامنا ثابت بتقديم قيمة للمتعاملين معنا والجهات ذات العلاقة مع الحد من تأثيرنا البيئي».

واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم تصريحاته بالقول: «نمضي قُدُماً في سنتنا المالية الجارية (2023/ 2024) بنظرة مستقبلية إيجابية قوية، مع توقعات بمواصلة الربحية. كما سنواصل العمل لتحقيق أهدافنا مع مراقبة التضخم، وارتفاع أسعار الوقود، والتطورات السياسية والاقتصادية العالمية».

أحمد بن سعيد:

«المجموعة أكبر لاعب في قطاع الطيران في الإمارات الذي يدعم أكثر من 770 ألف وظيفة، ويولد مساهمة تقديرية في الناتج المحلي الإجمالي تزيد على 172.5 مليار درهم».

17 ألف وظيفة جديدة خلال السنة المالية

عززت «طيران الإمارات» و«دناتا» أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال العام، لدعم توسع العمليات، وتعزيز القدرات المستقبلية للمجموعة.

ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في «مجموعة الإمارات» بنسبة 20% إلى 102 ألف و379 موظفاً، يمثلون أكثر من 160 جنسية.

وكان إجمالي أعداد العاملين في «مجموعة الإمارات» بنهاية السنة المالية الماضية بلغ 85 ألفاً و219 موظفاً، ما يشير إلى أن المجموعة أضافت 17 ألفاً و160 وظيفة خلال سنتها المالية.