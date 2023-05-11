«أراضي دبي» تطلق مشروع «حاضنة الابتكار العقاري»

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال قطاع التطوير العقاري، اتفاقيّة تعاون مع «شركة إكسكلوسيفرس للتكنولوجيا»، لإطلاق مشروع «حاضنة الابتكار العقاري 2023»، بهدف الإسهام في استقطاب الشركات العالمية الناشئة في الابتكار العقاري، وبناء قدرات ومهارات الأفراد والشركات المحلية في القطاع.

وأفادت الدائرة بأن خطوتها تأتي تعزيزاً لمنظومتها الرقميّة، وانسجاماً مع «أجندة دبي الاقتصادية D33» الرامية إلى تمكين اختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة والمبتكرة في الإمارة.

تعزيز الثقة

وبموجب الاتفاقية التي وقّعتها المديرة التنفيذية لقطاع التطوير العقاري في «أراضي دبي»، ماجدة علي راشد، والمدير العام لـ«شركة إكسكلوسيفرس للتكنولوجيا»، كريستيان إيونيل أونيتيو، يسعى الطرفان إلى تعزيز الثقة في القطاع العقاري في الإمارة، من خلال توفير بيئة استثمارية مميزة، وحوكمة جيدة للمنظومة العقارية، وضوابط حاضنة للابتكار العقاري عبر منصة افتراضية حاضنة، ومسرّع أعمال وشركات التكنولوجيا العقارية، وبالتالي زيادة سعادة المتعاملين والارتقاء بالخدمات.

وتشمل الاتفاقية تحقيق التعاون في العديد من المجالات، في مقدمتها جمع نخبة من أفضل الخبراء لتقوم الشركة بإنشاء الحاضنة الافتراضية، مع مراعاة أفضل المعايير والممارسات المحلية والعالمية، وتحقيق أمن المعلومات، على أن يكون إطلاق الحاضنة من إمارة دبي للعالم، كجزء من «أجندة دبي الاقتصادية» لمصلحة دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

تعزيز الشراكات

وقالت ماجدة علي راشد: «تُدرك دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأهمية الكبيرة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحديداً في إطار دعم وتنفيذ أجندة دبي الاقتصادية الرامية إلى وضع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم. ومن هذا المنطلق نؤكد التزامنا باستراتيجية الدائرة الرامية إلى تعزيز الريادة في الاستقطاب والاستثمار العقاري، وتقديم كافة الخدمات الاستباقية التي تسهم في تمكين المجتمع العقاري».

وأضافت: «جاءت الاتفاقية مع شركة (إكسكلوسيفرس) ضمن مساعينا إلى تشكيل خريطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري، في وقت سيكون فيه مشروع حاضنة الابتكار العقاري خطوة مهمة بالتعاون كذلك مع (ساندبوكس دبي)، لاختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة، بهدف أن تكون دبي مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات».

وأكدت التزام «أراضي دبي» بمواصلة كافة الجهود لتعزيز إسهام القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة، وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، والتكامل الحكومي وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقارية، وتوفير بيئة عالمية المستوى وجاذبة للاستثمار، تماشياً مع جهود القيادة الرشيدة التي تسعى إلى زيادة إنتاجية الاقتصاد عبر الابتكار وتبنّي الحلول الرقمية.