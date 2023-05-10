«ريبل» للعملات المشفرة تفتتح مكتبها الإقليمي بمركز دبي المالي

أعلنت «ريبل»، الشركة المتخصصة في مجال تزويد حلول «البلوكتشين» والعملات المشفرة للمؤسسات، رسمياً، عن توسيع وجودها في دبي، من خلال افتتاح مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب ذلك، ستجلب الشركة المؤتمر العالمي السنوي للعملاء «سويل جلوبال 2023» بنسخته السابعة إلى دبي، والذي سيُقام في 8-9 من شهر نوفمبر 2023.

وتركز «ريبل» بشكل كبير على خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم، حيث يُشكل العملاء خارج الولايات المتحدة أكثر من 90٪ من أعمال الشركة.

وتُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إحدى الأسواق الرئيسية للشركة، حيث تتضمن شبكة عملائها عدداً من المؤسسات الكبيرة في المنطقة، مثل ساب، وبنك قطر الوطني، ولولو المالية القابضة، والأنصاري للصرافة، وبنك رأس الخيمة، وغيرها، والتي تمثل نسبة 20% من إجمالي عدد العملاء في الشركة.

إضافة إلى ذلك، يتألف أكثر من نصف حجم مدفوعات «ريبل» في المنطقة من المدفوعات التي تتم عبر الحدود، مثل التحويلات المالية من الإمارات والبحرين والسعودية، إلى الهند.

وفي عام 2020، اختارت الشركة مركز دبي المالي العالمي ليكون مقراً لأعمالها في المنطقة، للاستفادة من البيئة التنظيمية المتطورة في دبي، وشبكة علاقاتها التجارية الواسعة، فضلاً عن سمعتها العالمية كمركز رائد في مجال المال والأعمال.

يذكر، أن شركة «ريبل» أطلقت في نهاية عام 2021 خدمة السيولة النقدية عند الطلب لأول مرة في المنطقة، بالتعاون مع «Pyypl»، وهي شركة تكنولوجيا خدمات مالية عالمية، تعتمد تقنية «البلوكتشين» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تعتمد السيولة النقدية عند الطلب على استخدام الأصول الرقمية (XRP) لتعزيز المدفوعات الفورية ومنخفضة الكلفة عبر الحدود.

ويتزامن إعلان المؤتمر مع وصول براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة «ريبل»، إلى دبي كواحد من المتحدثين الرئيسيين في قمة دبي للتكنولوجيا المالية لعام 2023، حيث سيشارك جارلينجهاوس في الحوار الرئيسي إلى جانب عدد من قادة الفكر في العالم، وصناع القرار والسياسات في مجالات التكنولوجيا المالية، والتمويل، والعملات المشفرة.