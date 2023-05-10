مكتوم بن محمد: نجاح "مزاد صكوك الخزينة الإسلامية" يعكس ثقة المستثمرين في الإمارات كوجهة استثمارية عالمية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن نجاح إطلاق مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يعكس ثقة المستثمرين في الإمارات كوجهة استثمارية عالمية وواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً في العالم وخاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي

وقال سموه في تغريدة على "تويتر" "حصد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية الذي أطلقته وزارة المالية بالتعاون مع مصرف #الإمارات المركزي نجاحاً قياسياً إذ تم استلام عطاءات بقيمة 8,3 مليار درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7,6 مرات بلغت قيمة المزاد 1,1 مليار درهم. واضاف سموه نجاح إطلاق مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يعكس ثقة المستثمرين في الإمارات كوجهة استثمارية عالمية وواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً في العالم وخاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي ".