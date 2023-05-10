1.4 تريليون درهم أصول 5 بنوك مدرجة بدبي

حققت أصول بنوك دبي نمواً قوياً في إجمالي الأصول خلال الربع الأول من عام 2023، بنسبة بلغت 2.9% بما يعادل 40 مليار درهم لتصل إلى 1.39 تريليون درهم، مقارنة بـ1.35 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2022، وذلك بعد تحقيق أرباح فصلية قوية تقترب من 10 مليارات درهم، مسجلة نمواً بنسبة 89%.

وتصدر قائمة بنوك دبي من حيث حجم الأصول، بنك الإمارات دبي الوطني مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.4% إلى مستوى 782 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023، مقابل 741.9 مليار درهم بنهاية العام الماضي مع تسجيله أرباحاً فصلية تاريخية وصلت إلى مستوى ستة مليارات درهم.

وسجل بنك دبي الإسلامي نمواً بالأصول 1.3% بالغاً 291.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 288.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مع تسجيله نمواً بصافي الأرباح على أساس سنوي بنسبة 12% لتصل إلى 1.506 مليار درهم مقابل 1.345 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي مدعوماً بارتفاع الإيرادات وإدارة التكاليف.

وحقق بنك المشرق في الربع الأول من عام 2023، حجم أصول بلغ نحو 201.2 مليار درهم بنمو 2%، بزيادة تعادل أربعة مليارات درهم مقابل 197.2 مليار درهم في الربع الأول من 2022، وذلك بعد تسجيله ربحاً فصلياً قوياً بلغ 1.6 مليار درهم نتيجة انخفاض كلفة الائتمان وارتفاع الأرباح التشغيلية.

أما بنك دبي التجاري فقد بلغ إجمالي موجوداته 119.3 مليار درهم كما في نهاية 31 مارس 2023، مرتفعاً بنسبة 2.8% مقارنة بـ119 مليار درهم، كما في 31 مارس 2022.

كما ارتفع إجمالي أصول مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 4% ليصل إلى 77.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن حقق أرباحاً فصلية قياسية بلغت 601 مليون درهم مدعوماً بزيادة الإيرادات وتحسن التمويل والودائع.