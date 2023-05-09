رئيس مدينة الشارقة للإعلام: 10% نمواً متوقعاً في تراخيص الشركات الجديدة بنهاية 2023

قال رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس" الدكتور خالد عمر المدفع ، إن المدينة حققت زيادة كبيرة في عدد التراخيص الجديدة للشركات خلال السنوات الماضية فيما تستهدف نمواً بنسبة تتجاوز 10% بنهاية العام الجاري.

وأضاف المدفع - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش ملتقى الاستثمار السنوي - أن مدينة الشارقة للإعلام نفذت خلال الفترة الماضية العديد من المشاريع بهدف تنمية قطاع الإعلام والإبداع في إمارة الشارقة خصوصاً ودولة الإمارات عموما.

وأوضح أن ملتقى الاستثمار السنوي هو منصة هامة تجمع المستثمرين والشركات الإقليمية والعالمية، وبالتالي فهو فرصة لمدينة الشارقة للإعلام للالتقاء بهذا الحشد الضخم وعرض الفرص الاستثمارية التي توفرها "شمس" بقطاع الإعلام وتوسيع شبكة أعمالها من خلال استعراض الخدمات التي تقدمها لرواد الأعمال وحزم التسهيلات التي تساعدهم بإنشاء شركاتهم بما يسهم في إرساء نهج جديد لريادة الأعمال قائم على تبني أفكار ابتكارية تعزز الصناعات الإبداعية.

وذكر أن "شمس" تدعم الشركات الناشئة ببرامج متخصصة لدعمها على الاستمرار في أعمالها ومساعدتها على النمو والازدهار بالإضافة إلى تمكينهم مــن الانخــراط فــي القطاعــات الإعلاميــة والإبداعية، وكذلك دعم نمــو رواد الأعمال المبدعـيـن لتطوير أفكارهم مـن خـلال تراخيص تلـبي احتياجاتهم المستقبلية علـى أفضل وجه.

وقال رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، إن المدينة تحظي باهتمام كبير من أصحاب الشركات وهو ما يظهر جلياً من خلال النمو الكبير في تراخيص الشركات الجديدة، فيما نستهدف من خلال مشاركتنا في ملتقي الاستثمار السنوي إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في "شمس" بحيث نستقطب مستثمرين جدد سواء من داخل دولة الإمارات أو خارجها.

وأكد أن "شمس" تدعم النمو الاقتصادي من خلال شبكة شركاتها العالمية القويـة، وتوسيع عمليات تأسيـس الأعمال، وتوفير منظومـة تكنولوجيا شاملة بالإضافة إلى تقديم الدعم لشركات الأعمال ذات الأفـكار الرائدة، إذ نجحت المدينة في جذب رواد الأعمال إلى القطاع الإعلامي بفضل التزامها باستقطاب ورعاية وتعزيز نمو الـشركات الإعلامية والإبداعية، والذي أثمر عن زيادة الشركات الإعلامية في محفظتها من العملاء.

وأوضح سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، أن "شمس" تبحث دائما عن الشراكة الناجحة مع الجهات والشركات المتخصصة في مجال الاستوديوهات التسجيلية التصويرية، والاستثمار المكتبي، وأيضا توفير أراضي في المستقبل للاستثمار السكني، إضافة إلى الأندية الرياضية وغيرها من الاستثمارات المتنوعة لتكون "الشارقة للإعلام" مدينة متنوعة ومتكاملة.

ورداً على سؤال حول آفاق نمو قطاع الإعلام في دولة الإمارات، قال المدفع إن الفرص الاستثمارية في قطاع الإعلام بدولة الإمارات واعدة جدا خصوصاً في ظل التطور التقني الذي يشهده العالم وجاهزية دولة الإمارات من بني تحتية تخصصية وموقع الدولة الجغرافي المميز، متوقعاً المزيد من الزخم والنمو الكبير في الاستثمار بقطاع الإعلام في الدولة خلال السنوات القادمة.

