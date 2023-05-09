إطلاق 3 مشروعات عقارية في دبي تضيف 783 وحدة جديدة

أطلقت ثلاث شركات في دبي أمس، ثلاثة مشاريع عقارية جديدة تضيف نحو 783 وحدة سكنية للسوق، لمواكبة ارتفاع الطلب على الاستثمار العقاري في الإمارة.

وأعلنت شركة الوطنية للعقارات، الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، عن مشروع «399 هيلز بارك» في مجمع دبي هيلز استيت بدبي، فيما أطلقت شركة التطوير العقاري «دار غلوبال» مشروع مبنى «DG1» في منطقة الخليج التجاري في دبي. كما طرحت شركة عزيزي للتطوير العقاري مشروعها «عزيزي فيستا» في مدينة «دبي للاستوديوهات».

ويتزامن إطلاق المشروعات الثلاثة مع تجاوز مبيعات القطاع العقاري في دبي 123 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، وسط مواصلة الأداء الاستثنائي غير المسبوق، مع زخم متصاعد للطلب.

وكشفت شركة «الوطنية للعقارات»، ذراع التطوير العقاري لشركة «الصكوك الوطنية» المملوكة من قبل «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، عن مشروعها العقاري الجديد «399 هيلز بارك» الواقع في قلب مشروع «دبي هيلز استيت». ويضم المشروع 399 وحدة سكنية من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم إلى جانب محال تجارية.

إلى ذلك، أطلقت «عزيزي» مشروعها «عزيزي فيستا» في مدينة دبي للاستوديوهات. ويتألف المشروع المقرر إنجازه في الربع الأخير 2024، من نحو 163 وحدة سكنية تضم استوديوهات وشققاً بغرفة واحدة وغرفتين، إضافة إلى مناطق اجتماعية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، فرهاد عزيزي، إن «دبي تعد من أكثر مدن العالم حيوية وأمناً وابتكاراً وتقدماً، وسنواصل تحفيز رؤيتها والإسهام في تطويرها».

من جهتها، أعلنت شركة «دار غلوبال»، عن مشروعها العقاري «دي جي 1» في قلب منطقة الخليج التجاري في دبي. ويتميز المبنى بإطلالات على قناة دبي المائية وبرج خليفة. ويبلغ ارتفاع المشروع 20 طابقاً، ويتضمن 221 وحدة سكنية بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم تناسب أنماط المعيشة المتنوعة للسكان.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»، محمد قاسم العلي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «(الوطنية للعقارات) تواصل طرح مشاريع عقارية نوعية للبيع في مناطق التملك الحر التي تخدم رؤية إمارة دبي، لاسيما بعد إنجازات الشركة والمشاريع المبتكرة التي طرحتها والتي تضمنت مشاريع في قطاعات الدخل المحدود والفلل والقطاعات التجارية».