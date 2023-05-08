مكتوم بن محمد: دبي هي مستقبل التكنولوجيا المالية وفق رؤية أجندتها الاقتصادية D33

شهد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، انطلاق النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، والتي تفتح أبوابها لـ 100 جهة عارضة و120 متحدثاً وخبيراً من أكثر من 50 دولة

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "شهدت اليوم انطلاق النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي وتفتح أبوابها لـ 100 جهة عارضة و120 متحدثاً وخبيراً من أكثر من 50 دولة، وسيتم خلالها إبرام أكثر من 20 مذكرة تفاهم لدفع عجلة مستقبل القطاع المالي والابتكار في المنطقة مع شركاء عالميين في القطاع الذي ستصل قيمته إلى 266.9 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بحلول العام 2027".

وأضاف سموه: "دبي هي مستقبل التكنولوجيا المالية وفق رؤية أجندتها الاقتصادية D33 وستصبح قريباً أحد أهم 4 مراكز مالية على مستوى العالم كما يريدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".