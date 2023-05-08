انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي في أبوظبي بمشاركة 600 متحدث من 170 دولة

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 12 من ملتقى الاستثمار السنوي 2023 والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و تستمر 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار : فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار " بمشاركة ما يزيد عن 600 متحدث في أكثر من 160 جلسة حوارية .

يأتي تنظيم ملتقى الاستثمار السنوي 2023 بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي ويشهد أكثر من 160 جلسة حوارية وحضور 44 وزيرا و 18 رئيس منظمة عالمية من 170 دولة حول العالم إضافة إلى مشاركة ما يزيد على 70 دولة في المعرض المصاحب للملتقى و 50 شركة صينية يونيكورن "الشركات التي تتخطى قيمتها المليار دولار" متوقعا أن يستقطب الحدث أكثر من 12 ألف زائر.