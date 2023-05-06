"طيران الإمارات" : حركة انتعاش قوية وموسم صيفي مزدحم خلال 2023

أبدت شركة طيران الإمارات، تفاؤلها لموسم الصيف المقبل من العام الجاري، من حيث حركة الانتعاش القوية الموجودة مع معدلات إشغال كاملة على عدد كبير من الرحلات ضمن شبكة وجهاتها العالمية، مع إضافة 5 طائرات جديدة من إيرباص طراز "380A" إلى برنامج الرحلات الصيفي، لخدمة المزيد من الخطوط في ظل استمرار الزخم بالطلب على السفر بعد جائحة كورونا.

وأكد عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، أن الطلب على السفر لايزال يسجل مستويات قوية، متوقعاً أن يكون 2023 عام انتعاش قوي، ليتجاوز المستويات التي تم تسجيلها خلال 2022؛ ونوه إلى قوة الطلب على السفر لمختلف المحطات ضمن شبكة الناقلة الدولية في قارات العالم الست.

وقال كاظم، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركته بمعرض سوق السفر العربي الذي اختتم فعالياته في دبي أمس الأول، أن الناقلة تشغل حالياً 85 طائرة إيرباص طراز "380A" ضمن أسطولها، فيما يرتفع العدد إلى 90 طائرة في ذروة الطلب خلال الصيف المقبل، ليصل إلى 95 طائرة بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل.

ونوه إلى أن الناقلة تواصل تشغيل طائرتها العملاقة A380 لخدمة المزيد من الخطوط عبر شبكتها العالمية، وتشغل 43 محطة بطائرات إيرباص طراز "380A"، ترتفع بنهاية العام إلى 50 محطة خلال جدول الرحلات الصيفي، مع إضافة 12 طائرة بالدرجة السياحية الممتازة والتي وفّرتها "طيران الإمارات" منذ أقل من عامين لترتفع إلى 29 طائرة خلال الفترة الصيفية.

وقال إن الناقلة تشغل نحو 3080 رحلة مغادرة على مستوى الشبكة أسبوعياً، أي أكثر من 440 رحلة يومياً للركاب ضمن شبكة (طيران الإمارات) العالمية، كاشفاً أن الناقلة تدرس حالياً إضافة المزيد من السعة إلى سوق أميركا الشمالية وغيرها من الأسواق العالمية مثل الصين، بالتزامن مع دخول المزيد من الطائرات إلى الخدمة وأيضا استلامها أولى الطائرات من طلبيتها لأسطول "إيرباص 350"، حيث تشغل الشركة 1.3 مليون مقعد في الأسبوع حالياً.

وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، أنه جاري العمل على إضافة 5 نقاط جديدة وهي لندن وكرايستشيرش وسيدني وملبورن وأوكلاند، مع إضافة سان فرانسسكو في 15 منتصف الشهر الجاري، وسنغافورة أول يونيو، وهيوستن منتصف يونيو المقبل.

وقال : شركة طيران الإمارات تعد جزءا من مبادرات الاستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تتزايد جهودنا للتخفيف من بصمتنا الكربونية تزامناً مع نمو أعداد الركاب، وقمنا في وقت سابق من هذا العام بتشغيل رحلة تجريبية باستخدام 100 % من وقود الطيران المستدام؛ كما أعدنا تدوير 500,000 كيلوغرام من البلاستيك والزجاج على مدار عام 2022، من أجل العمل نحو الوصول إلى صافي الصفر الكربوني.

وتوجت "طيران الإمارات" مرة أخرى بلقب "أفضل ناقلة جوية في العالم"، للسنة الـ 10 على التوالي في حفل توزيع جوائز "بيزنس ترافيلر ميدل إيست 2023"، كما نالت الناقلة أيضاً جوائز في ثلاث فئات أخرى هي، أفضل درجة أولى، وأفضل درجة سياحية ممتازة، وأفضل صالة درجة أولى.

واستقبلت "طيران الإمارات" في جناحها بسوق السفر العربي أكثر من 16 ألف زائر، فيما عقد مسؤولوها أكثر من 300 اجتماع مع شركاء الصناعة والتجارة وممثلي وسائل الإعلام، علاوة على إبرامها وتجديدها للعديد من الشراكات مع ناقلات جوية وهيئات سياحية عبر شبكة خطوطها العالمية.

كما وقعت طيران الإمارات على هامش مشاركتها الناجحة في معرض سوق السفر العربي 2023، اتفاقيات مع ثماني هيئات سياحية، هي : هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ووزارة السياحة الإندونيسية والاقتصاد الإبداعي، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، وهيئة السياحة في زيمبابوي، وسياحة سيشيل، وهيئة موريشيوس للترويج السياحي MTPA، ومكتب ترويج السياحة السريلانكي، وسياحة زامبيا.